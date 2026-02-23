Буданов рассказал, настаивала ли РФ на проведении выборов во время переговоров в Женеве

По его словам, Россия требует, чтобы ей отдали Донбасс.

Главное требование российской стороны на переговорах в Женеве заключалось в том, чтобы ей отдали Донбасс, а вопрос выборов во время последних переговоров не поднимался. Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил на полях Justice Conference сегодня в Киеве.

"Как ни странно, россияне, как минимум, на этот раз этот вопрос вообще не затрагивали. Территории - это главный вопрос, все остальное - второстепенно и для них, и для всех, мне так кажется. Отдайте нам Донбасс - это их позиция", - сказал он журналистам.

Также глава ОП не исключает, что следующий раунд мирных переговоров состоится 26-27 февраля:

"Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го, плюс-минус день-два. То есть 26-е полностью попадает в этот промежуток. Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, когда и кому приехать, куда приехать".

Также Буданов рассказал, что обмен военнопленными может состояться уже на этой неделе.

"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет", - отметил глава ОП.

В то же время, он добавил, что речь идет о "значительной цифре", большей, чем в прошлый раз.

Как продвигаются мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, глава ОП Кирилл Буданов сказал, что переговоры по достижению мира идут непросто, но Украина движется вперед и подходит к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

Он подчеркнул, что такие войны не заканчиваются сами по себе. Они либо завершаются справедливым решением, либо непременно возвращаются в еще более масштабной и опасной форме.

Буданов подчеркнул, что благодаря дипломатическим усилиям и поддержке партнеров, прежде всего США, Украина шаг за шагом приближается к результату.

