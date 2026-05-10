'Под тобой города, дома, семьи': пилот Су-27 рассказал, что помогает ему сбивать ракеты РФ

Пилот истребителя Станислав надевает наушники и несколько минут слушает джаз. По его словам, это помогает подготовиться к небу, где права на ошибку нет. О его истории рассказали в Воздушном командовании "Центр".

Военный служит в 831-й Миргородской бригаде тактической авиации и пилотирует Су-27. Он отметил, что мечта о небе появилась еще в детстве, после полета Ан-225 "Мрия" и парада истребителей над Майданом Независимости.

"Тогда я загорелся желанием стать летчиком-истребителем", - добавил Станислав.

Пилот рассказал, что его первой сбитой целью стала российская крылатая ракета "Калибр". По словам летчика, это был ночной вылет, после быстрого наведения он захватил цель и осуществил пуск ракеты.

"Я увидел ее в прицеле, выполнил пуск и понял: эта ракета уже никуда не долетит", - отметил пилот.

Отмечается, что впереди тогда находился крупный населенный пункт.

"Я считаю, что спас кому-то жизнь", - сказал он.

Станислав добавил, что враг постоянно меняет тактику и совершенствует свои средства поражения, но украинские пилоты тоже учатся и делают это быстрее.

"Для них это работа и увлечение. А для нас - наш дом. Поэтому мы должны быть первыми", - считает летчик.

По словам пилота, перед самым вылетом у него есть небольшой ритуал.

"Когда есть пять минут, слушаю в наушниках джаз. Это меня успокаивает", - заверил военный.

В то же время, по словам бойца, на взлетной полосе все лишние мысли исчезают.

"Ты думаешь только о выполнении задачи. Под тобой города, дома, семьи. И ты понимаешь, ради кого это делаешь", - сказал он.

Также Станислав назвал профессию пилота-истребителя "лучшей работой в мире" - не из-за романтики, а из-за ее смысла.

"Победим - тогда и выспимся", - подытожил летчик.

