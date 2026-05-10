Превозошел США: Китай тайно создал огромный парк истребителей-невидимок J-20

Пекин перебил лимит Штатов по количеству таких аппаратов.

Китай значительно ускорил темпы военного производства и собрал более 250 стелс-истребителей Chengdu J-20, сообщает издание WION.

Страна официально превзошла американский лимит в 187 самолетов F-22 Raptor, производство которых США прекратили еще в 2011 году. По имеющимся данным, китайцам удалось достичь таких масштабов благодаря модернизации заводов. В частности, группа авиационной промышленности Чэнду внедрила передовые "пульсационные" конвейеры.

"Этот автоматизированный метод непрерывного производства сократил время разработок, позволяя Китаю быстро выпускать до 100 новых стелс-самолетов ежегодно", – отмечает СМИ.

Видео дня

Большую роль в этом процессе сыграл отказ от иностранных технологий. Ранее J-20 зависели от российских двигателей АЛ-31, что тормозило процесс. Однако, по мнению аналитиков, Пекин решил эту проблему, начав массовое производство собственного двигателя WS-10C. Теперь же самые новые партии получают еще более мощный двигатель WS-15, который придает самолету "суперкрейсерскую" способность, позволяя ему летать на сверхзвуковых скоростях без использования топливных форсажей.

Сейчас эти самолеты-невидимки уже развернуты во всех пяти региональных командованиях Китая. Как отмечается в публикации, это позволяет КНР быстро проецировать силу над Тайванем и морями региона. При этом американские F-35, хотя и многочисленны, являются ударными самолетами, а не специализированными перехватчиками для воздушного боя, какими являются J-20.

Каждый такой самолет обходится Китаю от 100 до 120 миллионов долларов.

"Упадок США"

Ранее УНИАН писал, что в последние годы риторика Пекина стала значительно смелее. Как пишет обозреватель The New York Times, в китайском руководстве все больше верят, что США постепенно теряют свое влияние из-за политических споров внутри страны, экономических проблем и усталости от международных конфликтов.

На этом фоне Китай активно укрепляет свою армию, расширяет экономическое влияние в мире и продвигает собственные технологии и торговые проекты. Особенно уверенность Пекина возросла после того, как он пережил сложные экономические периоды и смог удержать статус одной из крупнейших экономик мира.

Вас также могут заинтересовать новости: