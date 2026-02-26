Лавров сделал заявление о сроках войны России против Украины

Свое заявление российский министр сделал аккурат перед встречей между украинскими и американскими переговорщиками в Женеве.

У российских властей нет никаких сроков окончания войны против Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне новой встречи между украинскими и американскими переговорщиками в Женеве.

"Вы слышали, чтобы мы что-то говорили о дедлайнах? У нас есть задача и мы находимся в процессе ее реализации", - сказал он.

В дополнение пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что "было бы самой большой ошибкой сейчас пытаться определить какую-то стадию или делать какие-либо прогнозы".

Он также подчеркнул, что встреча между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским может состояться только после завершения переговоров между делегациями, "чтобы поставить точку".

Мирные переговоры в Женеве

Как сообщал УНИАН, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что главное требование российской стороны во время первого раунда переговоров в Женеве 4-5 февраля заключалось в том, чтобы ей отдали Донбасс.

Вчера президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от очередного раунда переговоров в Женеве по завершению войны. В частности, он не считает, что сейчас удастся решить проблемный вопрос территорий.

