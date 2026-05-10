Что означает обозначение D/S на рычаге автоматической коробки передач: объяснение экспертов

Эти буквы расшифровываются как Drive и Sport.

В зависимости от марки автомобиля, в котором вы находитесь, обозначения "D" и "S" в большинстве случаев наносятся отдельно, однако они означают одно из двух. "D" означает режим "Drive", а "S" - режим "Sport". Однако есть несколько автомобилей, в которых D и S обозначены вместе на селекторе передач или иногда как отдельная кнопка возле центральной консоли. Об этом пишет Slashgear.

"Это одна из тех вещей, которые не объясняются сами собой, особенно учитывая, что значение S на селекторе передач может отличаться в зависимости от того, на чем вы едете. Как вы уже, наверное, догадались, эти буквы расшифровываются как Drive и Sport, но то, как они на самом деле работают "за кулисами", довольно сильно отличается от марки к марке", - отмечают в материале.

По словам экспертов, в большинстве автомобилей эти два режима обозначаются отдельно, но их можно увидеть в паре на моделях Honda и Acura, а также на автомобилях группы VW (включая Volkswagen, Audi и несколько других брендов). В этих двух брендах это работает по-разному.

Что означает D/S на автомобилях Honda и Acura?

Специалисты говорят, что на моделях Honda и Acura с 10-ступенчатыми автоматическими коробками передач S в основном указывает на последовательный режим, который обеспечивает более захватывающий опыт благодаря улучшенному переключению с помощью подрулевых переключателей, которыми оснащены некоторые машины.

"Возьмем, к примеру, Acura RDX 2019 года. Этот роскошный SUV оснащен 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и позволяет переключаться между режимами вручную с помощью кнопок. Одна из этих кнопок имеет обозначение D/S и работает как переключатель. Нажмите ее один раз, и вы движетесь в обычном режиме Drive. В этом режиме вы получаете раннее переключение на более высокие передачи и низкие обороты двигателя, что отлично подходит для спокойной езды по автомагистрали. Нажмите ее второй раз, и включится режим S, официально известный как Sequential SportShift", - добавляют в публикации.

Издание объяснило, что Sequential SportShift - это специальный режим, разработанный для управления с помощью подрулевых переключателей, хотя он хорошо работает даже без их использования.

"Суть заключается в том, чтобы придать автомобилю более спортивный характер, благодаря чему коробка передач дольше остается на низких передачах. Не прикасайтесь к подрулевым переключателям, и автомобиль все равно будет переключать передачи самостоятельно, просто более агрессивно, чтобы обеспечить лучшие динамические характеристики. Однако, если потянуть за подрулевой переключатель, вы перейдете в ручной режим автоматической коробки передач - именно тогда вы увидите, как рядом с номером передачи загорится буква "M". Только тогда автоматическое переключение на более высокие передачи полностью прекратится, хотя автомобиль все равно будет переключаться на более низкую передачу, если вы остановитесь, чтобы двигатель не заглох", - подчеркнули в материале.

Как автомобили VW реализуют переключение D/S?

Если говорить об автомобилях VW, то здесь все немного по-другому. Переключатель D/S, как и раньше, работает по принципу тумблера, но режим S действует почти так же, как режим "Sport" на других автомобилях. Также он имеет другую физическую форму.

По сравнению с Honda, где это отдельная кнопка, на этих моделях переключатель расположен непосредственно на рычаге переключения передач.

"Например, на Audi A6 2020 года последовательность передач такая: P, R, N, D/S. Чтобы переключиться между D и S, достаточно быстро потянуть рычаг назад. Режим переключается, а затем щелкает, возвращаясь на место. То же самое касается и других автомобилей, таких как VW Golf. Что касается самого движения, режим S поддерживает более высокие обороты, улучшает реакцию на нажатие педали газа и задерживает переключение на более высокую передачу", - объясняет издание.

В то же время, независимо от модели, стоит помнить лишь то, что D - это, пожалуй, скучный, стандартный режим, тогда как S помогает сделать автомобиль немного более живым.

"Единственное реальное отличие появляется, когда вы тянетесь к подрулевым переключателям, если они есть. С этого момента Honda передает вам ручное управление, тогда как VW продолжает делать все автоматически", - подытожили в материале.

