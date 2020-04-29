Washington Post: Врач из Нью-Йорка совершил самоубийство, и это указывает на новую опасность пандемии

Жестокость пандемии коронавируса вызывает у врачей депрессию и психические расстройства, которые могут довести их до самоубийства.

Директор отделения неотложной помощи из Нью-Йорка покончила с собой в воскресенье после лечения пациентов с коронавирусом и контакта с болезнью. Об этом говорят в полиции и больнице, где она работала.

Лорна Брин возглавляла отдел неотложной помощи в Presbyterian Allen Hospita и умерла от ран, которые сама себе нанесла. Ее отец Филипп Брин описал, как она рассказывала о наплыве пациентов с коронавирусом и о том, что иногда они умирают еще до того, как их достают из машины скорой. У нее не было записей о психических расстройствах. Но в последние дни жизни она казалась отстраненной, - пишет Washington Post.

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"Она пыталась делать свою работу. И это убило ее. Позаботьтесь, чтобы о ней говорили как о герое, потому что она им и является. Ее гибель ничем не отличается от всех других", - сказал отец покойного врача.

Лорне Брин было 49 лет. Она переболела коронавирусом и через полторы недели попыталась вернуться на работу. Администрация больницы приказала ей идти домой. После этого семья забрала ее к себе в Шарлоттсвиль. Представитель Медицинского центра Ирвина в Колумбийском университете Лаки Трен повторил слова отца погибшей, назвав ее "героем".

"Доктор Брин была героем, она несла самые высокие идеалы медицины на тяжелого передовую отдела неотложной помощи", - сказал Трен.

Washington Post пишет, что самоубийство врача из Нью-Йорка в разгар пандемии COVID-19 повышает внимание к рискам для психического здоровья, с которыми сталкиваются медики. Ведь они вдвое чаще совершают самоубийства, чем населения в США в среднем. В категории врачей женщины наиболее уязвимы. Ранние исследования, проведенные в Ухане, где пандемия началась, указывают на то, что медики женского пола на передовой борьбы с коронавирусом чаще или тяжелее переживают симптомы депрессии, тревоги, бессонницы и стресса, чем специалисты отрасли в целом.

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Самоубийства стали профессиональным риском для врачей из отделений неотложной помощи. И жестокость пандемии COVID-19 может сделать их более частым явлением. Так считает врач скорой помощи из Филадельфии и член Американской ассоциации изучения самоубийств Луис Свишер.

"Боюсь, такое будет случаться чаще. И не только среди врачей. Это касается и людей, которые теряют работу, которые думают, что это никогда не кончится", - добавил он.

Свишер признает, что говорить о самоубийствах и ощущениях, которые им предшествуют, трудно. Но врачи особенно страдают из-за культуры, которая рассматривает их исключительно стойкими, компетентными и решительными. Медики с психическими проблемами могут из-за этого особенно неохотно рассматривать возможность обратиться за помощью к своим коллегам.

"Мы не хотим, чтобы нас считали слабым звеном. Мы не хотим казаться некомпетентными или увеличивать бремя наших коллег. Словно вас выгонят, если вы признаете, что нуждаетесь в помощи", - сказал Свишер.

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В свою очередь, президент Американского колледжа врачей неотложной помощи Уильям Джакис заметил, что еще одна причина, почему медики страдают молча - это серьезные последствия для их карьеры. Государственные клиники часто спрашивают врачей на собеседованиях, не лечились ли они ранее от депрессии. При этом, всем наплевать, был ли этот случай 20 лет назад, или в прошлом месяце.

"Мы должны иметь возможность получить лечение от депрессии без угрозы, что на нас поставят клеймо. У нас много "счастливых" врачей, которые убивают себя", - сказал Джакис.