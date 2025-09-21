КНДР вооружила Россию почти на $10 млрд, получив в ответ в 8 раз меньше, - Yonhap

Сотрудничество усиливает зависимость региона от нестабильных режимов.

Северная Корея предоставила России оружие, боеприпасы и даже военный контингент на сумму около $9,8 млрд в рамках договоренностей о поддержке войны против Украины. В то же время компенсация со стороны Москвы составила лишь $1,2 млрд, сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на новый аналитический отчет.

Документ, подготовленный по заказу Корейского офиса Фонда Фридриха Науманна, указывает на явные признаки асимметрии в отношениях между Пхеньяном и Москвой. Вклад КНДР превышает треть ее годового ВВП, тогда как Россия отблагодарила продовольствием, нефтепродуктами, небольшим количеством средств ПВО, глушителями GPS и, возможно, несколькими боевыми самолетами.

Несмотря на более тесные контакты, нет доказательств, что Кремль помогает КНДР в модернизации военных технологий. Экономика страны остается в критическом состоянии, что лишь подчеркивает дисбаланс в сотрудничестве.

Для Северной Кореи партнерство с Россией важно как источник современных военных технологий и как противовес все большей зависимости от Китая. Более тесные связи с Кремлем также помогают Пхеньяну частично выходить из международной изоляции.

Издание отмечает, что углубление военного сотрудничества между двумя изолированными режимами представляет риск для стабильности в Восточной Азии и может иметь долгосрочные последствия.

Как сообщал УНИАН, "величество" китайского лидера Си Цзиньпина, который был окружен руководителями других ядерных государств - России и Северной Кореи, во время недавнего парада в КНР, ознаменовала "новый этап в перекраивании международного порядка".

Как пишет главный корреспондент по иностранным делам газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, несмотря на то, что эти отношения становятся более тесными, они, по крайней мере пока, остаются далекими от военного или политического союза, который бы мог навязать свою волю Евразийскому континенту, который является самым богатым и самым населенным регионом мира.

