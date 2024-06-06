После начала войны в России значительно уменьшился уровень рождаемости и сотни тысяч людей уехали из страны, демографы бьют тревогу.

Рождаемость в России продолжает сокращаться с начала полномасштабной войны. В январе-марте 2024 года показатель уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, многие люди бегут за границу, говорится в материале The Wall Street Journal.

"По данным Росстата, в Белгородской области, которая граничит с Украиной, падение составило 10,2%. А в некоторых других регионах, а также в оккупированном Крыму, снижение рождаемости также было больше, чем в среднем по стране", - сообщает издание.

Из-за таких показателей демографы бьют тревогу. Один из экспертов рассказал в комментарии изданию, что во многих российских городах рождаемость уменьшается именно из-за мобилизации, ведь очень много мужчин отправляют на войну в Украину.

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Развязанная Россией война также повлияла на увеличение эмигрантов. По данным журналистов, в 2020 году количество эмигрантов в России составило около 668 тысяч, что является наибольшим показателем с 1992 года. Еще около 450 тысяч россиян покинули страну в 2023 году.

Однако это не основная причина демографического кризиса в стране-агрессоре. Еще одной из угроз жизни россиян является алкоголь и наркотики.

"Демографы также обеспокоены тем, что война может снова привести к росту так называемых смертей от отчаяния - от болезней, связанных с алкоголем, и других причин. Пьянство и наркотики уже давно являются проблемой в России, поэтому там считают, что "умереть на войне почетнее, чем от алкоголизма", - говорится в статье.

В материале отмечается, что такие демографические показатели приводят к печальным последствиям, ведь несмотря на миллионное население российскому диктатору катастрофически не хватает людей для войны и работников на предприятия, где производится оружие и снаряды. Именно поэтому Путин объявил 2024 год годом семьи и обещает огромные денежные вознаграждения семьям, имеющим трех и более детей.

О чем еще важно знать

Недавно соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил, что РФ стянула на оккупированную территорию и к границам полмиллиона солдат. По его словам, в начале полномасштабного вторжения эта цифра составляла около 170 тыс. человек.

Вооруженные силы продолжают сдерживать оккупантов. Так, на юге враг "идет на прорыв" мотоциклами, но несет много потерь в личном составе и технике. Только за сутки наши военные уничтожили 46 единиц, среди них мотоцикл, две лодки и более 10 орудий.

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