По словам аналитиков, Северная Корея также может получить от России и технологии для производства баллистических ракет и системы ПВО.

Российская Федерация передаст Северной Корее неизвестное количество самолетов типов МиГ-29 и Су-27 в обмен на получение военных КНДР. Северная Корея лично выступила инициатором передачи своих солдат для страны-агрессора, однако пока они не участвуют в боевых действиях, а развернуты в зоне активных направлений фронта. Об этом сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (United States Indo-Pacific Command, PACOM) адмирал Семуэль Папаро, передает Aviation Week.

Такие данные он привел во время своего выступления на Национальном оборонном форуме имени Рейгана. По его словам, несмотря на то, что МиГ-29 и Су-27 "не относятся к самолетам пятого поколения, они все еще являются грозными".

Также отмечается, что кроме современной авиации, Северная Корея может получить от РФ в обмен на солдат и технологии для производства баллистических ракет и системы противовоздушной обороны.

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В то же время аналитики Defense Express прокомментировали такую информацию. По их словам, до этого момента было известно, что КНДР может получить от РФ Су-35.

"Во всяком случае на такой вариант наталкивал факт, что осенью 2023 года Ким Чен Ын посещал мощности авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, где собственно и происходит производство Су-35. Но с другой стороны, если делать поправку на текущее состояние авиации КНДР, то передача северокорейскому режиму МиГ-29 и Су-27 будет безусловным усилением в качественном плане", - отмечают эксперты.

В Defense Express напомнили, что сейчас из относительно современных образцов Северная Корея имеет лишь 18 МиГ-29 и 34 Су-25, которые были получены от Советского Союза еще в 1980-х годах, тогда как "ядро" авиации КНДР "на бумаге" составляют полсотни МиГ-23 до 200 МиГ-21 и до 200 МиГ и МиГ-19.

"Что из этого "зоопарка" реально может подняться в воздух, стало понятно еще по итогам единственного в истории авиашоу КНДР в 2016 году. То есть другими словами - теперь свои МиГ-23, МиГ-21, МиГ-19 и МиГ-17, которые по факту уже давно стали металлоломом, Северная Корея сможет вооружиться более новыми Су-27 и МиГ-29", - добавили в материале.

В то же время в этой ситуации важен не только качественный, но и количественный показатель, а именно сколько именно своих МиГ-29 и Су-27 РФ может передать Северной Корее, отмечают эксперты.

"Если откроем справочник The Military Balance, то увидим следующую картину: на начало этого года "ВКС РФ" в своем распоряжении имело 70 МиГ-29/МиГ-29УБ советского образца, 14 модернизированных МиГ-29СМТ и два МиГ-29УБТ; также - 12 самолетов Су-27 и 18 Су-27УБ, 47 самолетов варианта Су-27СМ и 24 Су-27СМ3, ну и, кроме того 18 Су-27 в базовом варианте имеет также морская авиация ВМФ РФ", - подчеркнули аналитики.

Поэтому эксперты предположили, что количество запланированных к передаче самолетов от России для Северной Кореи может определяться тем, какого уровня своими технологическими наработками по авиации оккупанты будут готовы поделиться с КНДР.

Войска КНДР в Украине - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 12 тысяч солдат КНДР находятся в Курской области. По его словам, силы Северной Кореи учатся войны в реальности и привезут эти навыки домой.

В то же время в ГУР сообщили, что контингентом северокорейских войск в России командует три генерала. По информации украинской разведки, войска КНДР уже помогают России вести агрессию против Украины.

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