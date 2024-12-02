Войсками КНДР в России командуют три генерала, их прячут в закрытых лагерях, - ГУР

По меньшей мере две тысячи северокорейских военных присоединились к боевым бригадам армии РФ.

В боевые подразделения российской армии перешли 2 тысячи северокорейских военных. Они присоединились к бригаде морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью "Донбасс Реалии".

"Сейчас в оперативном резерве (армии РФ - УНИАН) есть 9 тысяч северокорейских военнослужащих, 2 тысячи переданы в боевые подразделения", - сказал представитель ГУР.

Видео дня

Также Черняк отметил, что учитывая это можно с уверенностью говорить о том, что военные КНДР уже приобщились к ведению боевых действий. Вероятно, не все из них воюют на передовой линии, но уже помогают России вести агрессию против Украины.

По данным ГУР контингентом северокорейских войск в России командует три генерала. Черняк отметил:

"Их максимально скрывают, их максимально охраняют. Они в закрытых лагерях, для них проводится подготовка, но их максимально пытаются спрятать от всех".

Войска КНДР на войне

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас Российская Федерация держит на территории Курской области более 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

Начальник Генштаба Анатолий Баргилевич сообщил, что российское командование уже привлекало военных из Северной Кореи к боям против украинского войска.

Вас также могут заинтересовать новости: