Пентагон: Войска КНДР находятся на Курщине и готовы вступить в бой

Сейчас США не имеют подтверждений, что силы Пхеньяна уже вовлечены в боевые действия.

Войска Северной Кореи продолжают находиться в Курской области РФ. Хотя они пока не участвовали в боевых действиях, их готовность к возможному вступлению в бой остается высокой, заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Войска КНДР все еще находятся в Курской области", - отметила она.

По словам Сингх, США пока не фиксировали участия северокорейских военных в активных боевых действиях на фронте, но следят за развитием ситуации.

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"Мы знаем, что они готовы к бою и продолжаем следить за развитием событий", - добавила она.

Войска КНДР на войне

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас Российская Федерация держит на территории Курской области более 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

По данным ГУР, в боевые подразделения российской армии перешли 2 тысячи северокорейских военных. Они присоединились к бригаде морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск. Контингентом северокорейских войск в России командует три генерала.

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