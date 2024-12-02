'Россия относится к ним хорошо': Зеленский назвал главную угрозу от войск КНДР

Впрочем, для российского правителя силы Пхеньяна - это "пушечное мясо", уверен украинский президент.

Около 12 000 северокорейских солдат дислоцированы в Курской области РФ. Силы Пхеньяна учатся войны в реальности и привезут эти навыки домой.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил, сколько северокорейских военных было убито или ранено в боях против украинских сил, добавив, что Киеву необходимо "иметь доказательства", прежде чем обнародовать точное количество потерь.

Он предсказал, что многие северокорейские солдаты будут отправлены на передовую войну в будущем, и "бесспорно", что правитель России Владимир Путин будет использовать их "как пушечное мясо", чтобы уменьшить потери армии своей страны.

Видео дня

Пытаясь привлечь десятки тысяч дополнительных северокорейских солдат, Зеленский сказал, что Россия хорошо относится к отправленным войскам.

Что может иметь большее значение в долгосрочной перспективе, сказал он, так это то, что северокорейские солдаты будут обучены российскими военными в реальных условиях войны, поскольку они стремятся получить знания о современной войне, например, как использовать беспилотники и другие новейшие технологии.

Он предупредил, что это будет иметь огромное влияние на Азию и другие страны, если они привезут такое ноу-хау в Северную Корею.

Войска КНДР на войне

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас Российская Федерация держит на территории Курской области более 11 тысяч северокорейских военнослужащих.

По данным ГУР, в боевые подразделения российской армии перешли 2 тысячи северокорейских военных. Они присоединились к бригаде морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск. Контингентом северокорейских войск в России командует три генерала.

Вас также могут заинтересовать новости: