'Россия относится к ним хорошо': Зеленский назвал главную угрозу от войск КНДР

Около 12 000 северокорейских солдат дислоцированы в Курской области РФ. Силы Пхеньяна учатся войны в реальности и привезут эти навыки домой.
Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил, сколько северокорейских военных было убито или ранено в боях против украинских сил, добавив, что Киеву необходимо "иметь доказательства", прежде чем обнародовать точное количество потерь.
Он предсказал, что многие северокорейские солдаты будут отправлены на передовую войну в будущем, и "бесспорно", что правитель России Владимир Путин будет использовать их "как пушечное мясо", чтобы уменьшить потери армии своей страны.
Пытаясь привлечь десятки тысяч дополнительных северокорейских солдат, Зеленский сказал, что Россия хорошо относится к отправленным войскам.
Что может иметь большее значение в долгосрочной перспективе, сказал он, так это то, что северокорейские солдаты будут обучены российскими военными в реальных условиях войны, поскольку они стремятся получить знания о современной войне, например, как использовать беспилотники и другие новейшие технологии.
Он предупредил, что это будет иметь огромное влияние на Азию и другие страны, если они привезут такое ноу-хау в Северную Корею.
Войска КНДР на войне
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас Российская Федерация держит на территории Курской области более 11 тысяч северокорейских военнослужащих.
По данным ГУР, в боевые подразделения российской армии перешли 2 тысячи северокорейских военных. Они присоединились к бригаде морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск. Контингентом северокорейских войск в России командует три генерала.