В Вашингтоне объяснили, как далеко смогли зайти хакеры, проникшие в сети Министерства энергетики.

Министерство энергетики США пополнило ряды правительственных ведомств в стране, которые подтвердили проникновение хакеров в свои системы в ходе худшей кибератаки против американского правительства за всю историю.

Читайте такжеПрокуратура Нидерландов не будет выдвигать обвинения хакеру, взломавшему аккаунт ТрампаМинистерство энергетики контролирует американское ядерное оружие, - пишет BBC. Но в ведомстве уверяют, что безопасность арсенала не была нарушена. Технологический гигант Microsoft тоже в четверг подтвердил, что обнаружил злокачественное программное обеспечение в своих системах. Многие заподозрили, что правительство России ответственно за масштабные кибератаки. Но Москва отрицает свою роль.

BBC напоминает, что Минфин США тоже среди правительственных ведомств, ставших жертвами сложного и долговременного проникновения в компьютерные системы. Но об атаках стало известно лишь в минувшее воскресенье. Исследователи, которые назвали хакерскую атаку "Вспышкой на Солнце" (Sunburst), говорят, что понадобятся годы для того, чтобы полностью понять крупнейшую в истории кибератаку против США.

Президент Дональд Трамп пока не прокомментировал ее. Между тем, победитель президентских выборов Джо Байден пообещал сделать кибербезопасность "главным приоритетом" своей администрации.

"Мы, прежде всего, должны остановить и сдержать наших врагов от проведения серьезных кибератак. И мы сделаем это, в частности, возложив высокую цену на тех, кто ответственен за такие зловещие атаки", - сказал Байден, пообещав координировать действия с союзниками и партнерами США.

Читайте такжеСтоят за вирусом NotPetya: в США назвали имена офицеров ГРУ, устроивших кибератаки по всему мируПередовое американское агентство по кибербезопасности Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) предупредило, что разобраться с такими проникновениями "будет очень сложно". В компании подчеркнули, что в ходе атаки была повреждена "важная инфраструктура", федеральные ведомства и компании частного сектора поставлены под угрозу. И весь этот вред представляет "очень серьезную угрозу".

"Хакерская атака началась как минимум в марте 2020 года. И ответственные за нее продемонстрировали терпение, операционную безопасность и сложную конспирацию", - отметили в CISA.

Комментируя атаку против Министерства энергетики США, пресс-секретарь ведомства Шайлин Хайнс подтвердила, что произошло хакерское проникновение в сеть с помощью вредоносного программного обеспечения.

"Но эта программа была изолирована только в бизнес-сетях", - объяснила она.

Она заверила, что функции безопасности Национального управления ядерной безопасности (NNSA), которое контролирует ядерное оружие США, не пострадали.

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Перевод: Лесь Дымань