Сегодня на Россию обрушился целый поток западных санкций.

Канада ввела новый пакет санкций против России, который затрагивает ряд компаний, связанных с ВПК, и лиц ответственных за похищения украинских детей. Об этом пишет The Canadian Press.

О новом пакете санкций объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая на саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

"Мы вводим дополнительные санкции и меры, чтобы увеличить расходы России и тех, кто поддерживает ее военные действия. Сегодня Канада объявила о более чем 70 новых санкциях, направленных против людей, которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека", – заявил он.

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В канцелярии премьер-министра журналистами уточнили, что санкции касаются 17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российским ВПК, членов семей кремлевской элиты. Кроме того, введены санкции в отношении 30 физических и 8 юридических лиц, причастных к "продолжающимся нарушениям прав человека в России, включая передачу и опеку над украинскими детьми в России".

Новый этап санкций против России

Сегодня в Японии проходит саммит стран "Большой семерки", к которому приурочили новый раунд санкций против России. Сегодня о расширении санкций против страны-агрессора заявили США, Австралия, Британия.

Как ожидается, до конца мая новый пакет санкций против РФ введет и Евросоюз. Известно, что он будет направлен на пресечение попыток обойти уже введенные санкции. Также ожидается, что в этот пакет не будет включен "Росатом", на чем давно настаивает Украина.

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