В частности, страны "Большой семерки" будут продолжать лишать Россию доходов от продажи нефтепродуктов и бриллиантов.

Сегодня в Японии стартовал трехдневный саммит G7, где ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) договорились усиливать меры по ограничению финансирования военной машины Российской Федерации, говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом перед саммитом.

Лидеры Группы семи подчеркнули, что остаются объединенными в применении скоординированных санкций и других экономических мер для подрыва способности России продолжать войну против Украины.

В "Большой семерке" заявили, что "ограничат доступ России к своим экономикам" и расширят свои действия для обеспечения ограничения экспорта всех товаров, критически важных для поддержания агрессивной войны России. Речь идет об экспорте промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые Россия использует для восстановления своей военной машины.

Видео дня

Также лидеры G7 обещают ввести санкции против тех, кто работает в таких ключевых секторах как производство, строительство и транспорт, а также в сфере бизнес-услуг.

"Мы лишим Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, которые поддерживают ее военную машину", - сказано в заявлении.

Также они обещают в дальнейшем продолжать исключать случаи уклонения и обхода санкций, ранее введенных против России, в том числе будут наказывать те юридических лиц, которые транспортируют материалы на фронт.

В Группе семи уверяют, что работают с третьими странами, через территорию которые запрещенные товары, услуги или технологии могут попадать в Россию, чтобы усилить понимание санкционных ограничений против РФ.

"Мы повторяем наш призыв к третьим странам немедленно прекратить обеспечивать средства, поддерживающие агрессию России", - сказано в заявлении.

Этим странам придется столкнуться с серьезными последствиями, потому что такая деятельность дорого им обойдется.

"Мы усилим нашу координацию для предупреждения и реагирования на поставки третьими странами вооружения в Россию, и продолжим принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают войну России", - отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 будут работать над тем, чтобы и в дальнейшем ограничивать возможность использования Россией международной финансовой системы для продолжения ее войны в Украине.

"Мы готовы принять меры против тех, кто сознательно поддерживает финансирование войны России. Мы осуществляем шаги для еще большего сокращения возможностей для России по обходу наших финансовых мер, в том числе путем недопущения использования филиалов российских банков в третьих странах с целью обхода санкций", - сказано в заявлении.

Также в G7 продолжат сокращать доходы России от экспорта энергоносителей и будущих добывающих возможностей и свою зависимость от российских энергоносителей и сырьевых товаров. В этой связи страны Группы семи намерены опираться на уже введенные меры, в том числе на экспортные запреты и предельный предел на российскую сырую нефть, добытую в море, и нефтепродукты.

"Мы также продолжим усилия по сокращению российских доходов от металлов. Более того, мы сохраняем настроенность поддерживать предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, и мы усилим наши усилия для противодействия уклонению от этих предельных цен, одновременно избегая побочных эффектов и поддерживая глобальное энергоснабжение", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в G7 заявили, что, с целью сокращения доходов России, которые она получает от экспорта бриллиантов, будут продолжать тесное сотрудничество по ограничению торговли и применению добытых, обработанных и произведенных в стране бриллиантов.

Запрет экспорта из России - что надо знать

В апреле появилась информация о том, что союзники Украины, в частности, США рассматривают возможность ввести полный запрет экспорта в Россию. Впоследствии стало известно что страны "Большой семерки" сопротивляются этому плану. В Японии и ЕС считают реализацию такого запрета невыполнимым.

19 мая Bloomberg со ссылкой на проект заявления, которое лидеры G7 должны принять на саммите в Хиросиме, сообщило, что страны "Большой семерки" отказались вводить полный запрет на экспорт в Россию, приняв в качестве альтернативы решение о расширении уже существующих ограничений на поставки. В частности, заявление не содержит положения о запрете на любой экспорт, кроме лекарств, сельхозтоваров и продуктов питания.

Великобритания накануне саммита объявила о введении запрета на импорт российских алмазов. Премьер страны Риши Сунак выразил мнение, что другие страны G7 последуют его примеру.

Австралия, лидеры которой были приглашены на саммит, также объявила о введении новых санкций в отношении России. Они будут касаться дочерних предприятий "Росатома" и крупнейшей золотодобывающей компания России.

Вас также могут заинтересовать новости: