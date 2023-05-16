Другие территории РФ также принимают депортированных несовершеннолетних лиц из Украины.

Российская Федерация продолжает похищать украинских детей. Как сообщил экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба для "Эспрессо", оккупанты принудительно депортируют несовершеннолетних лиц в том числе в Дагестан.

"Россия совершает геноцид в отношении украинских детей. Оккупанты похищают и принудительно депортируют наших детей. Захватчики продолжают массово вывозить украинских детей с оккупированных территорий на территорию РФ. Семьям сообщают о том, что детей везут в отдаленные города Херсонщины и в Крым. Но есть информация, что детей вывозили в Дагестан и Краснодарский край", - сказал Кулеба.

Оккупанты проводят депортацию детей большими объемами. Среди методов использования есть игра на панике жителей на временно оккупированных территориях и установление на этих территориях собственных правил. Цель - уничтожение украинской идентичности.

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"Речь идет о сотнях и тысячах украинских детей с оккупированных территорий. Под предлогом контрнаступления ВСУ россияне пытаются как можно больше вывезти украинских детей на территорию РФ. Детей везут в разные уголки России, где есть пустые дома. Захватчики отправляют наших детей в российские школы с целью русификации. Стратегия россиян работает на уничтожение украинской идентичности", - подчеркнул Кулеба.

Депортация украинских детей россиянами: это стоит знать

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ООН может не только выражать озабоченность по поводу действий России по депортации украинских детей, но и действовать, чтобы этого больше не случалось. Украина хочет, чтобы организация создала действенный механизм для предотвращения таких действий России.

В начале мая ОБСЕ доказала факт депортации оккупантами украинских детей. В соответствующем докладе говорится о том явные нарушения Россией прав людей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Ватикан призвал Папу Римского помочь с возвращением похищенных украинских детей. Глава государства оброил в разговоре с понтификом акцент на этой проблеме.

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