Колючие растения забрали из ратуши, школ и детских садов.

Мэр немецкого города Плеттенберг, расположенного в Северном Рейне-Вестфалии, запретил выращивание колючих растений в муниципальных зданиях после того, как мужчина укололся об кактус в школе. Пострадавшему даже понадобилась медицинская помощь. Как пишет Sky News, теперь в городе запрещено держать кактусы в ратуше, школах и детских садах.

"То, что стало травмой руки взрослого мужчины, могло привести к серьезным травмам лица у маленького ребенка", - заявил журналистам мэр города Ульрих Шульте.

При этом мэр сказал, что детали инцидента (характер травмы) не могут быть раскрыты "в целях защиты личных прав и конфиденциальности сотрудников".

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В письме к местным государственным служащим Ульрих Шульте указал:

"В связи с этим, все официальные и частные кактусы (Cactaceae) должны быть немедленно удалены из муниципальных зданий".

По словам мэра, этот запрет вводится из-за того, что такие растения могут "нанести серьезные травмы". Он добавил, что запрет будет действовать не только в школах и детских садах, но и во всех муниципальных пространствах.

"Даже если этот приказ может показаться некоторым сотрудникам авантюрным, чрезмерным или бессмысленным, он имеет серьезные основания для защиты здоровья всех сотрудников, и, особенно детей в образовательных учреждениях", - отметил мэр.

Представитель совета сообщил СМИ, что город успешно реализовал запрет на кактусы.

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Как сообщал УНИАН, берлинский ночной клуб Münze, расположенный на территории бывшего монетного двора, просит посетителей заполнить анкету, в которой на выбор предлагается 53 варианта пола. Клуб крайне популярен, и в очереди на входе вполне можно простоять целый час.

Поэтому администрация ввела предварительное бронирование, для которого нужно заполнить анкету на английском языке. Первые три варианта пола - вполне обычные - "мужской", "женский", "не хочу говорить". Среди остальных 51 пункта есть "Бигендер" (одновременно оба пола), "Сомнительный гендер", "Нейтральный", "Две души" и другие.

Также сообщалось, что мэр одного из городов Германии отказался регистрировать украинских беженцев. По его словам, для них уже не осталось мест, в результате этой ситуации возник скандал.

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