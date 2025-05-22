Два политика обменялись довольно странными высказываниям в адрес друг друга.

В Словакии два враждующих политика договорились решить свои разногласия на боксерском ринге. Об этом пишет словацкое издание Bratislavak.

Перепалки депутата Европарламента Милана Мазурека из движения "Республика" и Давида Дея из партии "Прогрессивная Словакия" велись в соцсетях. Дей "устал" от споров и пригласил оппонента выйти на поединок на ринге.

"Давайте не будем спорить в социальных сетях. Поэтому я бросаю вам вызов: давайте устроим боксерский поединок. Ведь ты, такой здоровый парень, не можешь испугаться какого-то либерала-прогрессиста", – сказал Дей Мазуреку.

Видео дня

Мазурек согласился на это предложение, хотя и не сразу. Он посчитал это провокацией, указав на то, что Дей имеет преимущество в весе и росте, а также опыт в профессиональном боксе.

В итоге он все же решился на поединок и даже назвал место такой встречи. Бой Мазурек предлагает провести в июне в Братиславе.

"Поскольку вы в "Прогрессивной Словакии" – ослепленные неудачники и хотите что-то доказать, у меня нет никаких проблем. Выберите выходные сейчас в июне. Я с радостью приеду к вам в Братиславу, я знаю спортзал, где мы можем это устроить. Вы даже можете спокойно записать матч", – заявил политик.

Вражда Дея и Мазурека: что предшествовало

В социальных сетях было опубликовано видео, в котором Дей назвал Мазурека "нацистом". Также политик вспомнил об участии оппонента в нападении на арабскую семью, произошедшем в Братиславе.

В ответ Мазурек негативно высказывался о внешности Дея и сделал неоднозначные заявления о гендерной идентичности:

"Это создание с женской грудью, которое называет себя Давид Гей, и я действительно не хочу определять его пол, потому что с этими ПСниками никогда не угадаешь. Утром оно просыпается мужчиной, вечером – женщиной, днем может быть хоть вертолетом, самолетом или крокодилом".

Издание отмечает, что Милан Мазурек был осужден за расистские высказывания в эфире радиостанции Frontinus, после чего его депутатские полномочия были прекращены.

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