Крылья колибри совсем не такие, как у других пернатых.

Существует один вид птиц, которые способны летать назад, и это - колибри. Ученые объяснили, благодаря чему миниатюрные птицы имеют эту уникальную способность. Об этом пишет IFLScience.

Колибри известны тем, что это самые яркие из всех известных видов птиц. Однако эти создания имеют также некоторые впечатляющие навыки. Отмечается, что они способны махать крыльями от 20 до 80 раз в секунду и могут достигать таких скоростей, которые можно сравнить с истребителями.

Ученые подчеркнули, что у этих птиц крылья совсем не такие, как у других, - они чрезвычайно жесткие и почти прямо выступают от тела. Также колибри имеют уникальные суставы, которые позволяют им вращать крылья в форме восьмерки. Это позволяет им поддерживать бешеный ритм взмахов и летать назад в течение длительного времени.

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В материале отмечается, что некоторые птицы способны лишь смахнуть крыльями назад, а вот колибри действительно в совершенстве обладают умением лететь назад. Благодаря своим запястным суставам они могут создавать подъемную силу даже во время обратного взмаха крыла, чего не могут другие птицы.

"Оно [колибри] приняло стиль полета, похожий на насекомых, хотя эволюционно является позвоночным. Оно имеет те же кости, что и мы в руке, но делает что-то невероятное с плечевым суставом: машет крылом вперед-назад, как мушка-дрозофила, а не как голубь", - рассказал биолог из Университета Северной Каролины и ведущий автор исследования 2011 года Тайсон Гедрик.

Чтобы преодолеть узкие отверстия, колибри прижимает крылья к телу и пролетает сквозь щель, как шар. Они также могут поворачиваться боком, чтобы пролететь через особенно сложные проходы.

"Как только они понимают, что оказались с другой стороны, и чувствуют свое окружение, тогда они переходят на такую "баллистическую" технику полета, чтобы избежать опасности", - поделился биолог Марк Баджер.

Другие уникальные птицы

Ранее УНИАН рассказывал об исчезающей птице киви из Новой Зеландии. Она уникальна из-за своих характеристик. Киви не летает, имеет ноздри на клюве, а также несет огромные яйца. Этих птиц в Новой Зеландии можно увидеть редко, ведь они ведут ночной образ жизни.

В мире осталось около 68 000 киви. Популяция сократилась из-за хищничества со стороны горностаев и хорьков и потери среды обитания. Однако экологи прилагают усилия для сохранения этого вида. Их стратегия предусматривает защиту среды обитания, контроль над хищниками и программу размножения.

Кроме того, речь шла об удивительных ярких птицах пчелоедках, которые прилетели в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, из Африки. Эти птички имеют очень яркую и характерную окраску, а также им свойственно благозвучное пение.

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