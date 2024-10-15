В Берлине ночной клуб предложил на выбор 53 варианта пола (список)

В списке - 26 различных категорий трансперсон.

Берлинский ночной клуб Münze просит посетителей заполнить анкету, в которой на выбор предлагается 53 варианта пола.

Как пишет BILD, клуб находится в самом центре столицы Германии на территории бывшего монетного двора. Он крайне популярен, и в очереди на входе вполне можно простоять целый час. Поэтому администрация ввела предварительное бронирование, для которого нужно заполнить анкету на английском языке.

Анализируя анкету, корреспондент BILD Штефан Петер обращает внимание, что посетителям нужно указать имя, email, дату рождения, а также выбрать пол из предложенных 54 вариантов.

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Первые три варианта – вполне обычные - "мужской", "женский", "не хочу говорить".

Среди остальных 51 пункта:

"Бигендер" (Bigender), то есть одновременно оба пола.

"Сомнительный гендер" (Gender questioning), то есть человек сомневается в своей гендерной идентичности.

"Нейтральный" (Neutrois), то есть находящийся за пределами бинарной гендерной системы.

"Пангендер" (Pangender) — если человек считает, что принадлежит к нескольким или всем гендерам.

"Две души" (Two Spirits) — человек с двумя личностями.

А также 26 различных категорий трансперсон.

Напомним, на Олимпиаде в Париже возник гендерный скандал с алжирской боксершей Имане Хелиф, которая ранее была дисквалифицирована с женского чемпионата мира за то, что якобы не прошла тест на гендерную пригодность.

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