Полиция пока не предоставила никаких подробностей о возможных мотивах убийства.

Два сотрудника посольства Израиля погибли в результате стрельбы возле Еврейского музея в Вашингтоне.

Как сообщает Reuters, мужчина и женщина были застрелены вчера вечером в районе, где расположены музей, офис ФБР и офис прокурора США.

"Два сотрудника посольства Израиля были бессмысленно убиты возле Еврейского музея в Вашингтоне, округ Колумбия", - написала министр внутренней безопасности Кристи Ноэм на X.

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Полиция пока не предоставила никаких подробностей о возможных мотивах убийства.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал убийства "актом антисемитского терроризма".

"Мы уверены, что американские власти примут решительные меры против лиц, ответственных за этот преступный акт", - заявил Данон.