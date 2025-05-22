Сегодня православные верующие отмечают два больших праздник.

22 мая - очень важная дата в православном календаре, поскольку посвящена сразу двум известным святым. В мире праздник сегодня посвящен знаменитому литературному персонажу, а в народе считается опасным и несчастливым.

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Какой сегодня праздник в Украине

Сегодняшний день является датой появления на свет нескольких наших талантливых соотечественников: театрального режиссера Марка Кропивницкого, языковеда Ивана Зилинского, государственного и политического деятеля Симона Петлюры, художника Федора Кричевского, актера Сергея Иванова.

В официальном календаре праздников сегодня в Украине нет. Украинцы могут присоединиться к празднованию международных событий, а верующие - христианских.

Какой сегодня праздник церковный

В современном христианском календаре этот день посвящен мученику Василиску. Ему молятся об укреплении силы духа и утешении в горе.

Многие верующие ещё помнят, какой сегодня церковный праздник наступал по старому стилю. Ранее в эту дату чествовали Николая Чудотворца, покровителя бедняков, путешественников, моряков, сирот и всех детей. В православном календаре торжество называется День Николая Чудотворца или Николай Летний.

Какой сегодня праздник в мире

В прошлом 22 мая родились такие выдающиеся и известные по сей день личности, как композитор Рихард Вагнер, писатель Артур Конан Дойль, актер Лоуренс Оливье, певец и актер Шарль Азнавур, актриса Наоми Кэмпбелл, теннисист Новак Джокович.

ООН установила 22 мая праздник в сфере экологии - День биологического разнообразия. В это торжество каждый человек должен вспомнить, как важен для планеты каждый вид существ, а также задуматься, что мы можем сделать экологии.

Литературное сообщество отмечает День Шерлока Холмса, поскольку его создатель родился в этот день. Это, пожалуй, самый известный литературный детектив в мире. Лучший способ отметить этот праздник - прочесть любимую повесть про Холмса.

Какой праздник 22 мая в народе

Василисков день по народным верованиям считается опасным и несчастливым. В давние времена люди не выходили из дома без надобности и не ходили в лес, боясь встретить агрессивных змей. В основном день посвящали уборке, готовке, рукоделию.

Верующие, которые праздновали День Николая Летнего, молились чудотворцу о богатом урожае и здоровье скота. В полях собирали целебные травы.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Чтобы не навлечь беду, стоит вспомнить, что сегодня за праздник отмечают верующие. В день Василиска запрещено работать в огороде и саду (иначе вырастут одни сорняки), ругаться с близкими (поссоритесь навсегда), лгать (обман раскроется). Вообще не нужно начинать ничего нового - все дела закончатся провалом.

Если обратиться к народной мудрости, находим такие приметы об этой дате:

пошел дождь - уродятся зерновые;

много росы утром - к потеплению;

зацвела рябина - к короткому лету и ранней осени;

солнечно, но спрятались насекомые - скоро будут осадки.

Синоптики предупреждают: хотя погода 22 мая в Украине будет теплой, в центральных и западных областях ожидаются дожди с грозами. Остальные регионы насладятся солнцем.

Чей День ангела сегодня

В современном календаре церковь чтит святых по имени Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков и София, а их тезок поздравляют с именинами.

По старому стилю отмечается сегодня праздник именин Василия, Гавриила, Дмитрия, Иосифа, Николая, Семена и Акилины.

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