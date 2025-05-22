За три года войны обе стороны потеряли огромное количество танков.

Несмотря на доминирование ударных дронов на современном поле боя, списывать танки еще рано - для них тоже есть работа. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Так, комментируя новость об отправке в Украину австралийских танков Abrams, он отметил, что на фронте и сегодня применяются танковые роты.

"Танки привлекаются для поддержки пехоты, для уничтожения огневых центров, узлов противника на линии фронта. Бронированная техника сейчас не применяется колоннами или какими-то огромными ударными кулаками. Но для поддержки на местах пехоты или даже для быстрого противодействия скоплению противника в каком-то населенном пункте, на каком-то объекте - танки достаточно эффективны. Отбрасывать абсолютно роль танков не стоит", - пояснил он.

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По словам Тимочко, танки можно использовать даже в современных условиях, правильно оценивая риски в каждой ситуации и применяя системы радиоэлектронной борьбы.

"Тактика их использования видоизменяется однозначно, но сама роль танка на поле боя никуда не исчезла", - подчеркнул эксперт.

Что касается непосредственно танков Abrams американского производства, то они в дополнение ко всему требуют "серьезного обслуживания", поэтому еще это "достаточно высокотехнологичное" средство, которое "достаточно эффективно в бою", говорит Тимочко.

Война в Украине: стратегическая ситуация

Как писал УНИАН, в начале мая известный украинский военный Роберт "Мадьяр", который сейчас командует бригадой дронаров, рассказал о радикальной трансформации поля боя уже этим летом. По его словам, вскоре фронт окончательно превратится в сплошную "кол-зону" шириной до 40 километров.

Между тем западные аналитики считают, что астрономические потери россиян в 400 тысяч солдат в год фактически не имеют реального стратегического значения, потому что российский мобилизационный резерв в десятки раз больше.

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