По словам мэра, город больше не может принимать украинских беженцев, ведь для них уже не осталось места.

В Германии мэр города Бад-Грисбах, что находится в Баварии, отказался регистрировать новых украинских беженцев. В частности Юрген Фундке поручил своим подчиненным не регистрировать новых беженцев из Украины, в результате чего произошли споры с высшими властями. Теперь обе стороны обвиняют друг друга в незаконных действиях, пишет BILD.

В издании рассказали, что в начале сентября примерно 100 украинских беженцев поселились в бывшем отеле Columbia в Бад-Грисбахе, однако позже в местную администрацию обратились еще 30 граждан Украины, из-за чего мэр возмутился.

По словам Фундке, город больше не сможет принимать людей, ведь местные школы и детские сады переполнены.

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В то же время управляющий делами города Маркус Кляйнман рассказал для BILD, что по федеральному закону Бад-Грисбах должен регистрировать новых беженцев.

"Мэр Бад-Грисбаха, со своей стороны, считает, что распределение беженцев в регионе должно быть более справедливым. В районе Пассау 38 муниципалитетов, и если бы каждый из них взял на себя ответственность за прием хотя бы 10-15 человек, это решило бы проблему. Однако, по словам Фундке, до сих пор никаких решений не было принято, а в Бад-Грисбахе ситуация становится критической: город уже не справляется с нагрузкой на социальные учреждения", - говорится в сообщении издания.

В свою очередь районные власти называют действия мэра незаконными и угрожают принять меры против чиновника. По информации местных властей, в городе еще есть свободные места для размещения украинских беженцев.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Германии изменили условия выплат для украинских беженцев. В частности реформа предусматривает сокращение выплат за отказ от работы.

Также стало известно, что в Ирландии украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатное жилье. Такие изменения начнут действовать с марта 2025 года. Отмечается, что в первую очередь будут выселять из государственного жилья тех украинцев, которые живут там дольше всего.

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