В Украине не всем повысят пенсии в марте: в правительстве рассказали, кого обойдет индексация

Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года.

В Украине запланирована индексация пенсий. Большинство пенсионеров уже с марта получат повышение более чем на 12%, но есть и те, кто останется без доплат.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью РБК-Украина сообщил, что с 1 марта пенсии большинства украинцев проиндексируют на 12,1%. Таким образом, показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции прошлого года.

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли пенсионеры, которых мартовская индексация не касается, Улютин назвал три категории.

Видео дня

По его словам, пенсия останется без изменений для пенсионеров, чьи выплаты уже повышали до минимального гарантированного уровня для наиболее уязвимых. Для тех, кто получает максимальную пенсию в размере 25 950 грн. А также без изменений останутся выплаты прокурорам и судьям в отставке.

Пенсии в Украине - главные новости

13 февраля министр социальной политики Денис Улютин заявил, что согласно новой пенсионной реформе базовая пенсия в Украине должна быть не ниже 6000 гривен.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым были приостановлены выплаты, получат их после идентификации. Министр социальной политики Денис Улютин тогда отмечал, что в бюджете Пенсионного фонда есть средства на выплату этим пенсионерам, и уже были возобновлены выплаты 68 тысячам пенсионеров, которые выполнили все необходимые процедуры.

Вас также могут заинтересовать новости: