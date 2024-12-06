Эта система позволяет менять орбиту космического корабля - технологию, которую Иран давно стремился развить для создания геосинхронизированных спутников.

В пятницу Иран объявил об успешном запуске ракеты-носителя Simorgh, являющейся частью его космической программы. Запуск состоялся на космодроме имени Имама Хомейни в провинции Семнан, где расположен центр иранской гражданской космической деятельности, пишет Bloomberg.

Ракета Simorgh вывела на 400-километровую орбиту над Землей "орбитальную двигательную систему" и две исследовательские платформы. Эта система позволяет менять орбиту космического корабля - технологию, которую Иран давно стремился развить для создания геосинхронизированных спутников.

Иран также заявил, что Simorgh способен нести полезную нагрузку до 300 кг, что превышает возможности предыдущих запусков. Однако независимого подтверждения успешности этой миссии пока нет, и США не комментировали ситуацию.

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Космическая программа Ирана часто подвергается критике Запада, поскольку считается, что технологии для запуска спутников могут быть использованы для создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Соединенные Штаты утверждают, что такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, хотя санкции против иранской ракетной программы завершились в октябре 2023 года.

Согласно разведывательным оценкам США, работа над Simorgh потенциально сокращает время, необходимое Ирану для разработки МБР, которые могут доставлять ядерное оружие.

Космическая программа претерпела изменения в зависимости от политического руководства страны. Во времена президента Хасана Рухани ее развитие замедлили, чтобы избежать напряженности с Западом. Однако после прихода к власти в 2021 году жесткого президента Эбрагима Раиси программа снова приобрела активность. Запуск Simorgh стал первым для действующей администрации Масуда Пезешкиана, который позиционирует себя как реформатора.

Хотя Иран заявляет, что его космическая программа имеет сугубо гражданские цели, разведывательные данные США и МАГАТЭ утверждают, что Тегеран разрабатывал военную ядерную программу до 2003 года. Иран имеет достаточно обогащенного урана для создания нескольких ядерных боеприпасов, если примет такое решение.

Объявление о запуске Simorgh произошло на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, в частности из-за войны в Газе и конфликтов в Ливане, что добавляет тревоги международному сообществу.

Космическая программа Ирана - главные новости

В 2015 году Иран заключил с США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Российской Федерацией "ядерную договоренность", в рамках которой Тегеран должен был отказаться от создания ядерного оружия в обмен на отмену части санкций. Бывший президент США Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки и возобновил разрушительные санкции.

Попытки возобновить соглашение потерпели неудачу более года назад, и с тех пор Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран имеет достаточно урана, обогащенного до уровня, близкого к тому, что используется для производства оружия, и его достаточно для создания "нескольких" ядерных боеголовок.

Позже появилась информация, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы. При этом в Тегеране уверяли, что готовы сотрудничать с МАГАТЭ.

6 марта 2023 года стало известно, что Россия согласилась поставлять Ирану обогащенный уран для создания ядерного оружия.

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