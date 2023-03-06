Москва готова поставить Тегерану ядерные материалы для создания бомбы.

Россия согласилась поставлять Ирану обогащенный уран для создания ядерного оружия. Об этом изданию Fox News рассказали источники в американской разведке.

Утверждается, что секретная сделка, заключенная между странами, не предусматривает незамедлительную отправку ядерных материалов. Москва дала обещание вернуть Тегерану обогащенный уран, который получила от него же в рамках так называемой "ядерной сделки" в 2015 году. Поставка состоится в том случае, если США окончательно откажутся от возобновления "ядерной сделки", приостановленной бывшим президентом США Дональдом Трампом.

По словам бывшего аналитика Разведывательного управления Минобороны США Ребекки Коффлер, такой формат секретного договора объясняется желанием Кремля получить желаемое от Ирана, не дав взамен ничего существенного и оставив его заинтересованным в дальнейшем сотрудничестве.

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"С одной стороны, они не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие, а с другой – хотят помощи от Ирана в войне против Украины. Это дает Путину рычаги воздействия на обе стороны, но также позволяет воспринимать его как человека, заключающего сделки. Россия сигнализирует о том, что США зависят от нее", – говорит Коффлер.

"Ядерная сделка" с Ираном

В 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией с другой стороны было подписано соглашение, получившее известность как "ядерная сделка". Ее суть заключалась в том, что Иран отказывается от попыток создать ядерное оружие, а Запад снимает часть санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из соглашения и возобновил санкции против Ирана. После этого Иран, предположительно, вернулся к разработке ядерного оружия.

На днях стало известно, что Иран уже приблизился к созданию ядерной бомбы. По данным американской разведки, при желании Тегеран может создать его всего за 12 дней.

В то же время сам Иран уверяет, что готов сотрудничать с МАГАТЭ в вопросах контроля за ядерными материалами.

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