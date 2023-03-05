Иран пообещал сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении своей ядерной программы.
"Иран дал широкие заверения надзорному органу ООН по ядерным вопросам, что он, наконец, поможет расследованию относительно давно застопорившихся частиц урана, обнаруженных на незаявленных объектах, и даже переустановит демонтированное оборудование для мониторинга", —сообщает Reuters.
Как указывается, МАГАТЭ и Иран опубликовали совместное заявление относительно визита руководителя агентства Рафаэля Гросси в Тегеран всего за два дня до ежеквартального заседания Совета управляющих агентства, в состав которого входят 35 стран.
"В заявлении было мало подробностей, но возможность заметного улучшения отношений между двумя сторонами, вероятно, предотвратит попытки Запада принять еще одну резолюцию, которая вынуждает Иран к сотрудничеству", — заявили дипломаты.
Ранее Иран уже давал аналогичные обещания, но они оказывались почти безрезультатными. Гросси "надеется на скорейшее и полное выполнение совместного заявления". По его словам, Иран должен предоставить доступ к информации, местам и людям. Гросси надеется на значительное улучшение ситуации после многих лет блокирования сотрудничества со стороны Ирана.
"Иран выразил готовность предоставить дополнительную информацию и доступ для решения нерешенных вопросов в области гарантий", — говорится в совместном заявлении.
Ядерная программа Ирана - что известно
СМИ писали, что Иран смог обогатить уран до 84-90%. Этого достаточно для изготовления ядерного оружия. Высокопоставленные чиновники Израиля и США подсчитали, что уже к концу года Иран будет обладать обогащенным ураном, которого хватит на выпуск 10 бомб. МАГАТЭ также подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к оружейному.
По данным Пентагона, Иран может производить достаточно расщепляемых материалов для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней.
2 марта издание Bloomberg сообщило, что возможность получения Тегераном российских систем ПВО С-400, подтолкнет Израиль к принятию решения об ударе по ядерным объектам в Иране.