Сбитые Ираном самолеты создали новые опасности для Трампа, - Reuters

В настоящее время и иранские и американские военные ищут одного из катапультировавшихся пилотов сбитого F-15E.

Иран впервые за 35 дней войны сбил американский истребитель F-15, есть также данные о потере еще одного самолета Вооруженных сил США.

Сообщается, что американские военные спасли одного пилота F-15, а поиски второго продолжаются - причем его пытаются найти как США, так и Иран, пишет Би-би-си.

Над Ираном сбит истребитель F-15

Над Ираном вчера был сбит американский истребитель F-15E Strike Eagle. Это первая воздушная потеря США за время операции. Военные США сразу начали поисково-спасательную операцию, а в соцсетях появилось видео летящих над Ираном самолета и двух вертолетов.

Издание установило геолокацию видео - оно было снято в провинции Хузестан, относительно недалеко от района, где упал самолет, а военные эксперты подтвердили, что такая авиагруппа может проводить поисково-спасательную операцию.

Источники с американской стороны сказали, что один из двух членов экипажа истребителя спасен, а судьба второго пока остается неизвестной. По сведениям Би-би-си, поисковая операция все еще продолжается.

Поиск катапультировавшихся американских пилотов сразу же начали и иранские военные. А иранские СМИ сообщили, что бизнесмены провинции, над которой был сбит истребитель, готовы заплатить $50 тыс. премии тому, кто найдет пилотов.

Издание отметило, что двухместный истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, стоимость которого может соствлять $100 млн, это модификация самолета F-15 1988 года.

Атака на самолет-штурмовик A-10 Warthog

Атаке также подвергся американский самолет-штурмовик A-10 Warthog, который искал пилотов сбитого F-15E.

По данным СМИ, пилот A-10 Warthog катапультировался над Персидским заливом и был спасен. Агентство Reuters написало со ссылкой на американские источники, что сам самолет разбился над Кувейтом.

Также есть сообщения о том, что иранские военные обстреляли один из двух вертолетов, принимавших участие в поисковой операции. Члены экипажа вертолета, на борту которого находился спасенный пилот, получили ранения.

Агентство Reuters в свою очередь отметило, что эти инциденты показывают, что американские самолеты подвергаются риску над Ираном, несмотря на заявления президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о том, что американские силы полностью контролируют воздушное пространство.

Ситуация в Иране: новости

Как сообщал УНИАН, США готовы прекратить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным. В администрации Трампа пришли к выводу, что попытка силового разблокирования пролива может сильно затянуть войну и выйти за установленные сроки в 6 недель.

Поэтому Трамп решил сосредоточиться на ключевых военных целях, среди которых ослабление иранского флота и уменьшение ракетного потенциала.

