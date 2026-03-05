Иран впервые нанес удар по территории Азербайджана (видео)

Иран впервые нанес удар беспилотным летательным аппаратом по территории Азербайджана. Как сообщает Report, целью удара стал Нахчыванский международный аэропорт.

По данным источника, дрон, запущенный с территории Ирана, попал в здание аэропорта и взорвался.

Атака стала неожиданной для Азербайджана. Несмотря на добрососедские отношения страны с Ираном и отказ Баку разрешить использование своей территории для военных действий против Тегерана, режим мулл пошел на агрессивные действия.

Видео дня

Обновлено в 10:55. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что иранские беспилотники атаковали аэропорт и село в Нахчиване, ранены двое мирных жителей.

Один дрон врезался в терминал аэропорта Нахчиванской Автономной Республики, другой – у школьного здания в селе Шекарабад. В результате инцидента ранены двое мирных жителей, а здания получили повреждения.

Азербайджанская сторона решительно осудила атаки, назвав их нарушением норм международного права и призвав Иран предоставить объяснения и принять меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Азербайджане Моджтабу Дермичилу вызвали в Министерство иностранных дел, где ему высказан решительный протест и вручена соответствующая нота. Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия.

Война в Иране - главные новости

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Politico пишет, что военное руководство США рассчитывает, что война с Ираном продлится еще несколько месяцев, при этом администрация Дональда Трампа не была полностью готова к такому масштабному конфликту.

Вместо этого Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране займет примерно 4 недели, а госсекретарь США Марко Рубио сказал, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди.

