Иран впервые нанес удар по территории Азербайджана (видео)

Беспилотник, запущенный из Ирана, попал в здание аэропорта, несмотря на предварительный отказ Азербайджана участвовать в военных действиях против Тегерана.

Иран впервые нанес удар беспилотным летательным аппаратом по территории Азербайджана. Как сообщает Report, целью удара стал Нахчыванский международный аэропорт.

По данным источника, дрон, запущенный с территории Ирана, попал в здание аэропорта и взорвался.

Атака стала неожиданной для Азербайджана. Несмотря на добрососедские отношения страны с Ираном и отказ Баку разрешить использование своей территории для военных действий против Тегерана, режим мулл пошел на агрессивные действия.

Обновлено в 10:55. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что иранские беспилотники атаковали аэропорт и село в Нахчиване, ранены двое мирных жителей.

Один дрон врезался в терминал аэропорта Нахчиванской Автономной Республики, другой – у школьного здания в селе Шекарабад. В результате инцидента ранены двое мирных жителей, а здания получили повреждения.

Азербайджанская сторона решительно осудила атаки, назвав их нарушением норм международного права и призвав Иран предоставить объяснения и принять меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Азербайджане Моджтабу Дермичилу вызвали в Министерство иностранных дел, где ему высказан решительный протест и вручена соответствующая нота. Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Politico пишет, что военное руководство США рассчитывает, что война с Ираном продлится еще несколько месяцев, при этом администрация Дональда Трампа не была полностью готова к такому масштабному конфликту.

Вместо этого Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране займет примерно 4 недели, а госсекретарь США Марко Рубио сказал, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди.

