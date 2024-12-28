Сейчас российские "правоохранители" уже допрашивают "военных специалистов".

Российский диктатор Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с катастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщает кремлевская пресс-служба.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщает пресс-служба.

Видео дня

В разговоре было отмечено, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного, который в этот момент находился под атакой украинских беспилотников. Также в разговоре отмечалось, что российские средства ПВО отражали эту атаку.

Кроме того, кремлевская пресс-служба сообщила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В рамках этого дела допрашивают "гражданских и военных специалистов".

Сообщается, что два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана уже находятся в Грозном, где работают совместно с российскими коллегами.

Обновлено в 15.30. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, в этом разговоре Ильхам Алиев отметил, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству и полностью потерял контроль. После этого, по его словам, самолет был направлен в Казахстан, где смог совершить аварийную посадку в городе Актау.

"Глава государства отметил наличие многочисленных пробоин в корпусе самолета, то, что пассажиры и члены экипажа получили ранения от посторонних частиц, которые проникли в салон самолета еще в воздухе, и в связи с этим заявления выживших бортпроводников и пассажиров подтвердили факт внешнего физико-технического вмешательства", - сообщает азербайджанская сторона.

Авиакомпании прекращают полеты в РФ

Как писал УНИАН, после трагедии с рейсом Баку-Грозный ряд авиакомпаний заявили о прекращении полетов в российские аэропорты Северного Кавказа и не только. Например, прекращены рейсы из Астаны в Екатеринбург, которые даже близко не подлетают к опасной зоне.

В частности, решение прекратить полеты в некоторые города РФ приняли авиакомпании Азербайджана, ОАЭ, Туркменистана, Казахстана и Израиля. Всего к настоящему моменту приостановлено 95 рейсов между российскими городами и зарубежьем.

Вас также могут заинтересовать новости: