Хантер Байден вызвал сыновей Трампа на бой в клетке (видео)

Медиапродюсер предлагает организовать поединок, но реакция семьи Трампа пока неизвестна.

Сын бывшего президента США Хантер Байден заявил, что готов выйти на бой против сыновей Дональда Трампа – Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

Как пишет Reuters, идею поединка ему предложил руководитель медиапроекта Channel 5 Эндрю Каллаган. Он якобы хочет организовать бой в клетке в рамках своего тура в конце месяца.

"Я сказал ему, что согласен – на 100%, если он сможет это организовать. А если нет – я все равно приеду", – заявил Хантер Байден в видео, опубликованном в соцсетях.

Пока неизвестно, согласятся ли на поединок Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Ни представители семьи Трампа, ни Белый дом пока не комментировали ситуацию.

Что предшествовало

Идея появилась на фоне подготовки к празднованию 250-летия независимости США. Администрация Дональда Трампа уже анонсировала отдельное мероприятие с участием бойцов UFC, которое должно состояться 14 июня.

Трамп, который в этом году посетил уже несколько боев UFC, на одном из митингов сказал: "Здесь есть те, кто смотрит UFC? Мы собираемся провести бой UFC. И этот бой мы собираемся провести – вы себе только представьте – на территории Белого дома. Места у нас там много".

