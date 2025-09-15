Хотя, как отмечается, США и снизили впоследствии стоимость за ЗРК, но сделка не состоялась.

Дания приняла решение, какой зенитно-ракетный комплекс будет использовать ее войско и это не американские Patriot. Госдеп США согласовал продажу Дании двух батарей по три пусковых установок в каждой включая ряд сопутствующего оборудования за бешеную сумму в 8,5 млрд долларов, а впоследствии снизил эту цену в более чем два раза, однако все равно соглашение не было подписано, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что Дания на весь свой проект по закупке ПВО запланировала потратить чуть менее 8 млрд долларов. В конце августа DSCA обнародовало сообщение, что Госдеп США согласовал продажу Дании двух батарей Patriot за 8,5 млрд долларов.

Примечательно, что, как правило, ценник в сообщениях DSCA устанавливает предельно возможную стоимость систем и услуг и на практике может быть ниже.

Аналитики предполагают, что именно такая высокая стоимость ЗРК и стала причиной, почему Дания в итоге выбрала другое вооружение. Это несмотря на то, что США в последний момент решили снизить цену на Patriot в более чем в два с половиной раза.

Так, в сообщении DSCA были внесены изменения, где добавили примечание "with an estimated sale price of up to $3.2 billion". Отмечается, что именно эта версия документа и обнародована сейчас на сайте.

В конце концов, как пишет издание, Дания решила выбрать европейский SAMP/T NG. Причем, датчане хотят заказать как минимум четыре таких ЗРК. Всего на усиление собственной ПВО эта страна планирует потратить аж 7,77 млрд евро, включая закупку ЗРК малой и средней дальности. Отмечается, что общее количество комплексов в Дании должно достичь 32 единицы.

Дроновая атака РФ по Польше

Ранее УНИАН сообщал, что Украина после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, призвала страны НАТО усилить украинскую систему ПВО. Издание The Washington Post отмечает, что Украина опасается, что после новой угрозы Европа будет предоставлять приоритет собственным потребностям. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным издания, призвал партнеров сотрудничать с Киевом для создания "совместной системы противовоздушной обороны и эффективного воздушного щита над Европой".

Также мы писали, что по данным издания BILD, НАТО потратило не менее 1,2 миллиона евро на сбивание дешевых российских беспилотников над Польшей. В НАТО установили, что три российских дрона были уничтожены двумя истребителями F-35. Пилоты использовали для сбивания вражеских дронов ракеты типа AIM-9 Sidewinder, каждый запуск ракеты обходится более чем в 400 000 евро.

