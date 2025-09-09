Глава МИД Италии о войне в Украине: Не ждите мира до Рождества

При этом Таяни подтвердил, что Италия не отправит свои войска на украинскую территорию.

Ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Только новые санкции способны повлиять на Россию, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Rai News.

Дипломат отметил, что перспективы мира в Украине остаются далекими, а единственным действенным инструментом давления на Россию пока могут быть новые финансовые санкции.

Таяни не прогнозирует конкретных сдвигов в урегулировании войны до Рождества. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивную позицию российского диктатора Владимира Путина, его ответ был "отрицательным".

"Единственный реальный инструмент сегодня - это санкции, которые бы лишили Россию возможности финансировать армию через доступ к ресурсам", - подчеркнул Таяни.

Глава итальянской дипломатии назвал "бесполезными" угрозы Путина о том, что Россия будет считать "законной целью" европейские войска, если их введут на территорию Украины. При этом Таяни подтвердил, что Италия не отправит свои войска на украинскую территорию.

"Вместо этого предлагаем другой путь - заключение соглашения по аналогии со статьей 5 НАТО... Это рациональное предложение, которое Путин не может считать провокацией, но которое обеспечит независимость и безопасность Украины", - пояснил Таяни.

Мирные переговоры - последние новости

Несмотря на мирные усилия США, перспективы завершения войны в Украине все еще туманны. Накануне российский диктатор Владимир Путин сказал, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии, если тот приедет в Москву. Зеленский отверг идею переговоров в Москве.

В ГУР отметили, что в настоящее время Россия занимается имитацией переговоров по прекращению войны, чтобы дезинформировать украинское общество и международных партнеров Украины.

Российский диктатор Владимир Путин после возвращения из Китая, где он встретился с Си Цзиньпином, начинает новый этап войны против Украины. Атака на Кабмин подтверждает это.

