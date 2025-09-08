В отличие от первых месяцев президентства Трампа, сейчас Кремль даже не пытается притворяться, что заинтересован в мирном соглашении.

Российский диктатор Владимир Путин после возвращения из Китая, где он встретился с Си Цзиньпином, начинает новый этап войны против Украины. На днях Москва осуществила крупнейшую воздушную атаку с начала вторжения.

The Times напоминает, что в это воскресенье во время очередной атаки РФ было поражено правительственное здание в Киеве, что стало первым таким случаем за более чем три года полномасштабной войны. Сторонники "жесткой линии" давно призывали Кремль атаковать "центры принятия решений" в Украине. О таких намерениях говорил и сам Путин.

Хотя до сих пор остается непонятным, было ли здание Кабмина поражено непосредственно ракетой или дроном или их обломками, этот факт можно рассматривать как символ нового этапа войны.

"Хотя Путин никогда не страдал от сомнений в себе, после возвращения из Пекина, где он заявил, что отношения России с Китаем находятся на "беспрецедентно высоком уровне", его характерная самоуверенность заметно возросла", – говорится в материале.

Авторы напомнили, что в Пекине Путин в компании Си Цзиньпина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына наблюдал за масштабным военным парадом. И это стало первым случаем, когда лидеры этих трех стран собрались вместе со времен начала Холодной войны. Аналитики считают неслучайным тот факт, что правитель РФ получил место по правую руку от Си.

Издание отметило, что, в отличие от КНДР, Китай не отправлял свои войска на войну. Однако Пекин поддержал Москву дипломатически и не покорился западным санкциям против России. А на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири 2".

"В пятницу на вопрос о том, Восток или Запад получит глобальное преимущество в будущем, Путин ответил, что мир будет "многополярным", что означает разделение мира на отдельные сферы влияния. Это давно является целью Кремля. В отличие от первых месяцев второго срока президента Трампа, Кремль даже не пытается притворяться, что заинтересован в мирном соглашении", – добавляет The Times.

Война с Россией: о чем пишут западные медиа

Издание The Telegraph утверждает, что Путин стал на путь к эскалации войны. Утверждается, что удар по зданию Кабмина мог произойти по трем причинам. Одной из них автор называет попытку России "испытывать пределы решимости Запада".

Между тем The Sun пишет, что РФ может вторгнуться в "ахиллесову пяту" НАТО – Сувалкский коридор, который соединяет Польшу и страны Балтии. Он расположен рядом с Калининградской областью и Беларусью. Такой шаг фактически отрезал бы страны Балтии от союзников по НАТО.

