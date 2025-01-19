Эти комплексы будут обеспечивать защиту одного из крупнейших логистических центров для Украины, который находится в Польше.

Германия развернула две батареи зенитно-ракетной системы Patriot в Польше. Об этом стало известно из сообщения официальной страницы Бундесвера в Facebook.

"На прошлой неделе наши Patriot из Заница отправились в Польшу. Их усилят подразделения противовоздушной обороны из Бад Зюльце и Хусума. Цель - обеспечить интегрированную противовоздушную оборону НАТО на восточном фланге региона Альянса на следующие 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Батарею также перебросили, чтобы обеспечить защиту одного из крупнейших логистических центров для Украины, который находится в Польше.

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"Нам поручено защитить один из крупнейших логистических центров в регионе, и в течение следующих нескольких дней мы беспрепятственно примем эту миссию от сил, которые уже находятся на месте, и обеспечим ее выполнение. Мы также будем обеспечивать охрану в режиме 24/7, то есть круглосуточно", - добавил командующий контингентом подполковник Кристоф Шмалер.

В издании "Милитарный" уточнили, что в Польшу были доставлены комплексы в конфигурации Patriot PAC-3 с транспортно-пусковыми контейнерами для ракет MIM-104F, которые могут эффективно противодействовать баллистическим ракетам малой дальности и крылатым ракетам.

Эксперты добавили, что ранее Германия уже разворачивала зенитные подразделения из состава 21-й зенитно-ракетной группы из Заница и 24 группы из Бад-Зульце на территории Польши.

"Эти системы усиливали противовоздушную оборону Польши в течение 11 месяцев в 2023 году. Они были развернуты вблизи города Замость, к юго-востоку от Варшавы, рядом с перегрузочной станцией, через которую в Украину доставляются гражданские и военные грузы", - напомнили в "Милитарном".

Системы Patriot - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что его страна в январе развернет ЗРК Patriot у границы с Украиной. По его словам, ЗРК будут размещены в Жешуве, который находится в 90 километрах от украинской границы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наше государство не получило все обещанные Patriot с саммита НАТО в Вашингтоне. В то же время он отметил, что решение НАТО о предоставлении Украине пяти систем Patriot является "серьезным достижением".

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