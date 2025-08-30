Мерц отметил, что дипломатия лишь провоцирует Путина на еще большую агрессию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что РФ регулярно атакует немецкую инфраструктуру и дестабилизирует страну. Такое заявление он сделал в интервью LCI.

"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", - сказал Мерц.

Канцлер Германии отметил, что РФ не только ежедневно атакует инфраструктуру Германии, но и пытается влиять на общественное мнение немецких граждан, в том числе с помощью социальных сетей.

Мерц подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО. По его словам, именно поэтому российская агрессия выходит за пределы территориальных претензий.

"Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей", - добавил канцлер Германии.

Также Мерц заявил, что мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. Тем не менее он считает, что дипломатия лишь провоцирует российского диктатора на еще большую агрессию.

"Сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше", - объяснил канцлер Германии.

Мерц выразил опасения, что миру придется еще долго бороться с путинским режимом. По его словам, Германия смогла бы восстановить отношения с РФ. но только не с кремлевским диктатором у власти.

"Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать "нет". И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом", - отметил Мерц.

Мерц не верит, что встреча Зеленского и Путина состоится

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что встречи лидера РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, вероятнее всего, не будет.

Также немецкий канцлер отреагировал на атаку России на Киев в ночь на 28 августа. Он подчеркнул, что союзники Украины должны ответить на такую ​​беспрецедентную атаку.

