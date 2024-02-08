Окончательное решение еще не приняли, но правительство изучает вопрос.

Федеральное правительство Германии рассматривает возможность национализации представительства российской "Роснефти". С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину филиал находился в доверенном управлении под федеральным контролем, пишет WELT.

Отмечается, что окончательное решение еще не приняли, но российскую компанию официально включили в соответствующее слушание, которое состоялось в понедельник, 5 февраля. Слушание предшествует экспроприации и является частью официальной процедуры, требуемой федеральным правительством.

Российская государственная компания "Роснефть" владеет большинством акций бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Примерно 54% сейчас находятся под контролем федерального государства – в так называемом доверительном управлении.

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По словам журналистов, целью было сохранить станцию, которая десятилетиями работала на российской нефти и была очень важной для северо-востока. Однако срок доверительного администрирования истекает 10 марта, но его можно продлить.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что федеральное министерство экономики собирается принять решение об экспроприации акций PCK у "Роснефти". Решение должно быть принято не позднее начала марта.

Национализация активов РФ

В феврале 2024 года стало известно, что Украина национализировала нефтегазовые активы экс-президента "Роснефти". Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины О национализации украинских активов подсанкционного олигарха из Российской Федерации Эдуарда Худайнатова.

Также Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих подсанкционному сенатору Совета Федерации Российской Федерации Сергею Калашнику.

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