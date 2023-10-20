Германия до сих пор торгует российским газом, поскольку отмена сделки обойдется в 10 миллиардов евро.

Германия по-прежнему торгует российским газом, поскольку расторжение контракта национализированной фирмы может стоить миллиарды евро, создавая дилемму для Берлина, потенциально выгодную Москве.

Как сообщает Bloomberg, SEFE GmbH — бывшее подразделение ПАО "Газпром" — поставляет российский СПГ на условиях старого контракта, существовавшего до того, как Германия захватила компанию в прошлом году. Грузы, не подпадающие под международные санкции, направляются в Индию.

Тем не менее, эта торговля стала головной болью для Германии, которая прямо заявила, что не будет использовать газ из России в связи с войной в Украине. Берлин сталкивается с резкой критикой в связи с опасениями, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на ее политическую риторику.

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Однако нарушение контракта может стоить немецким налогоплательщикам как минимум 10 миллиардов евро (10,6 миллиарда долларов) — значительно больше, чем правительственная помощь SEFE.

"Как и любой долгосрочный контракт на поставку, этот старый контракт SEFE также содержит очень строгие штрафные санкции и последствия ответственности в случае, если SEFE не выполнит свои договорные обязательства", — заявил представитель SEFE, отказавшись комментировать конкретные условия.

Эта цифра является приблизительной оценкой ущерба и штрафов, если Россия успешно подаст иск против фирмы в международный арбитражный суд.

По словам людей, знакомых с ситуацией, если трейдер не отгрузит топливо на Ямале, Россия все равно сможет продать груз в другом месте. Это означает, что Москва потенциально может получить деньги дважды — от продажи и от любых штрафов, если будет установлено, что SEFE нарушает контракт, говорят они.

В октябре 2023 года SEFE забрала отдельные партии СПГ, произведенного на Ямале, в бельгийском порту Зебрюгге, которые должны быть доставлены в Индию в ноябре. Компания не планирует импортировать российский СПГ в Германию или любую другую страну Евросоюза.

Тем не менее, правительство Германии ведет "противоречивое поведение", по мнению Кристиана Гёрке, финансового эксперта оппозиционной Левой партии. Эксперт отмечает, что с одной стороны, немецкая государственная фирма покупает, продвигает и продает российский газ. При этом, с другой стороны, правительственные чиновники призывают к "дальнейшим, ужесточенным санкциям против России".

Контракт SEFE

В 2022 году Германия национализировала эту фирму, чтобы ограничить побочные эффекты энергетического кризиса, охватившего регион после того, как Россия сократила поставки газа. Спасение обошлось налогоплательщикам от 6,3 до 7,7 млрд евро.

У SEFE есть 20-летний контракт на поставку СПГ с завода на Ямале в Сибири (пережиток еще со времен "Газпрома"), который начался в 2018 году. По текущим рыночным ценам, эта сделка стоит около 2 миллиардов евро в год. Компания должна платить за российский СПГ независимо от того, завладеет ли она грузами, по условиям ее заключения.

У SEFE также есть отдельное долгосрочное обязательство по поставкам индийской компании GAIL Ltd., и поиск альтернативных грузов может оказаться дороже, чем поставки из России.

Война в Украине и ситуация с российским газом

В 2021 году, за год до полномасштабного вторжения в Украину, 45% всего газа, импортируемого ЕС, приходилось на Россию. В Германии этот показатель составлял 52%.

ЕС импортировал в 2023 году рекордные объемы российского газа. Импорт российского газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В сентябре 2023 года сообщалось о том, что российский газ все еще может попадать на европейский рынок. Происхождение газа, который поступает на европейский рынок, иногда крайне сложно отследить.

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