Предприятие находилось в собственности российского сенатора Сергея Калашника и поставляло в Россию компоненты для военно-промышленного комплекса.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскание в доход Украины активов, которые принадлежат подсанкционному сенатору Совета Федерации Российской Федерации Сергею Калашнику.

Как сообщили в СБУ, речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп" на территории Сумской области. Это предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, производящим гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей.

При этом, до полномасштабного вторжения РФ продукцию украинского завода Калашник поставлял в Россию для нужд российского военно-промышленного комплекса.

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В частности, уникальные комплектующие конотопского завода были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

Кроме того, будучи сенатором Совета Федерации РФ от Костромской области, Калашник голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых "ЛДНР", а после начала полномасштабного вторжения РФ поддержал "присоединение" временно оккупированных регионов Украины к составу России.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается.

Комплексные мероприятия по национализации российского имущества проводили при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора.

Российский бизнес в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года СБУ заблокировала деятельность столичной компании, которая входила в структуру кремлевского монополиста "Газпром нефти", владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора. Представители украинского "филиала" перечисляли часть прибыли в федеральный бюджет России.

В этом году СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, который причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в страну-агрессор для нужд российского военно-промышленного комплекса. А сегодня стали известны детали новых преступлений Шелкова. Он получил еще два подозрения - в уклонении от уплаты налогов и в отмывании имущества, полученного преступным путем.

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