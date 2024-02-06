Всего решением суда национализировано полмиллиарда гривен.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины О национализации украинских активов подсанкционного олигарха из Российской Федерации Эдуарда Худайнатова.

Служба безопасности Украины сообщила, что в доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", что оценивается в почти полмиллиарда гривен.

"По данным следствия, Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц. Таким образом он надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения РФ, продолжая получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины", - отмечают в украинской спецслужбе.

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Сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного владельца. Также следствие установило, что Худайнатов является одним из доверенных лиц Путина, возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-Групп" и входил в совет директоров "Роснефти".

"Эти два предприятия-одни из крупнейших "спонсоров" войны против Украины. Они регулярно поставляют горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок России. Также обе компании ежемесячно перечисляют миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора", - отмечают в СБУ.

В сообщении сказано, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для привлечения российского олигарха к ответственности за преступления против нашего государства.

Дело Худайнатова - что известно

4 октября 2023 года Министерством юстиции Украины подано в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "о санкциях" к Эдуарду Худайнатову.

В Минюсте отмечали, что он является владельцем ОАО "Независимая нефтегазовая компания" и бывшим первым вице-президентом, заместителем председателя правления, членом совета директоров ПАО "НК "Роснефть".

По данным Минюста, Худайнатов осуществляет существенное содействие в организации материально-технического обеспечения вооруженной агрессии в Украине путем снабжения подконтрольными ему предприятиями товарно-материальных ценностей в виде горючего на нужды государственного оборонного комплекса Российской Федерации и уплаты налогов и сборов в государственный бюджет страны-агрессора в значительных размерах.

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