Это произошло во время последнего визита Уиткоффа в Москву в начале декабря.

Российские власти "презентовали" президенту США Дональду Трампу "целый ящик икры", передав ее через спецпосланника Стива Уиткоффа, ранее встречавшегося с Путиным в Москве. Об этом сообщает Минпромторг Хабаровского края.

По словам россиян, во время своего недавнего визита в Россию спецпосланник президента США попробовал красную икру в одном из московских ресторанов.

"Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвёз Трампу", - похвастались власти Хабаровского края, где производят эту икру.

Видео дня

Россияне не уточнили, какой именно объем подразумевают под "целым ящиком" икры. Если это более 5 кг, то по американским законам Трамп обязан отказаться от такого подарка.

Конституция США прямо запрещает любому федеральному должностному лицу, включая президента, принимать любые подарки от иностранных государств без согласия Конгресса. Это сделано для предотвращения иностранного влияния и коррупции. В 1966 году Конгресс принял Foreign Gifts and Decorations Act, который даёт общее согласие Конгресса на принятие президентом любых подарков при условии, что это подарок "минимальной стоимости". На 2023–2025 годы это 480 долларов США.

По сегодняшним ценам 5 кг красной икры в России стоят примерно 480 доларов, хотя в США их цена вдвое выше. По законам США, Трамп должен либо получить отдельное разрешение Конгресса на такой дорогой подарок, либо выкупить его по полной стоимости, поскольку такие дорогие подарки автоматически считаются собственностью американского государства. Если же Трамп примет ящик российской икры, не получив разрешения Конгресса или не оплатив его, это будет считаться взяткой.

Отношения Кремля и Белого дома

Как писал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф достигли уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры "действительно дружескими". "Они понимают друг друга без слов", - сообщил журналистам помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

В апреле этого года Кремль через Уиткоффа передал Трампу его собственный портрет в качестве подарка. А уже в августе сам Трамп внезапно похвастался журналистам, что хранит у себя на рабочем столе совместное фото с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: