Макияж можно сравнить с инвестициями: то, что эффективно работало для одной эпохи, может оказаться неуместным в другой. Кожа меняется, формулы косметики обновляются, а техники, когда-то придававшие ухоженность, сегодня могут визуально старить.

Как пишет журнал VegOut, к примеру, в 80-е годы популярны были смелые и выразительные образы, рассчитанные на молодую, упругую кожу при ярком освещении. Однако, сегодня эти же приемы подчеркивают морщины и текстуру, которую обычно стараются минимизировать.

Какой макияж прибавляет возраст - 7 устаревших техник

Вот от каких техник макияжа стоит отказаться. чтобы не выглядеть в итоге старше:

Плотный матовый тональный крем. В 80-е годы стремились к идеально ровной коже без пор, используя толстый слой тонального крема и закрепляя его большим количеством пудры. Такой подход визуально скрывал несовершенства, но на зрелой коже он только подчеркивает морщины, складки и текстуру. Современные тенденции предлагают использовать легкие, увлажняющие формулы.

Плотное нанесение пудровых румян по скулам. Техника драпировки с яркими румянами в 80-е годы создавалась для студийного освещения и молодых лиц. Сегодня плотное нанесение пудровых румян может сделать лицо утомленным, подчеркнуть текстуру и визуально вытянуть его. Лучший современный прием - кремовые румяна, растушеванные вверх и наружу, с акцентом на яблочках щек. Такой способ приподнимает кожу и выглядит естественно.

Резкий контур губ с более светлой помадой. Контурные губы с ярко выраженной границей, популярные в 80-е, на зрелых губах подчеркивают истончение и морщины. Сейчас более подходящий вариант - карандаш на тон темнее естественного цвета губ с равномерным заполнением перед нанесением помады. Это делает губы визуально полнее и мягче.

Избыточное припудривание губ. Слой за слоем пудры для достижения матового эффекта сегодня только выделяет морщины и делает кожу сухой. Использование пудры следует ограничить Т-зоной или заменить легким фиксирующим спреем. Кожа выглядит живой и свежей, без "припудренного" эффекта.

Блестящие или матовые тени на все веко. Максималистские образы с блестками хорошо смотрелись в молодом возрасте, но сегодня мерцание забивается в морщины и складки, утяжеляет веки. Нейтральные матовые или сатиновые оттенки визуально увеличивают глаза и освежают взгляд. Немного мерцания можно использовать в стратегических точках - во внутреннем уголке глаза или под бровью.

Чрезмерное выщипывание бровей. Тонкие дуги, созданные десятилетиями, старят и делают лицо менее выразительным. Современный подход - более густые, естественные брови, корректируемые карандашом легкими штрихами, расчешенные вверх. Для редких участков подходят микроблейдинг или качественные помады для бровей.

Толстые слои туши для драматического эффекта. Комковатая тушь на зрелых ресницах утяжеляет их и подчеркивает недостатки. Сегодня рекомендуется один-два слоя удлиняющей туши на верхние ресницы с акцентом на разделение и естественность. Нижние ресницы можно оставить почти без прокрашивания.

Теперь вы знаете, какой макияж делает старше, и это признание устаревших техник не означает их критику: образы 80-х были культовыми. Однако кожа и лицо меняются с возрастом, и макияж должен подчеркивать зрелость и индивидуальность, а не пытаться вернуть прошлое.

Небольшие корректировки - замена плотного тонального крема на легкий, пудровых румян на кремовые, туши на более легкую - помогают создать свежий, современный и естественный образ. Цель макияжа - подчеркнуть лучшие черты, сохранить характер лица и выглядеть современной версией себя.

Уверенность, которая приходит с осознанием собственного стиля и подходящего макияжа, ценнее любого блеска и ярких эффектов прошлых десятилетий.

