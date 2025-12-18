Также некоторые эксперты советуют оставлять подушки под прямыми солнечными лучами примерно на 10 минут в неделю.

Если быть откровенными, то почти никто не стирает подушки так часто, как следует, но каждую ночь мы прижимаем к ним лицо на несколько часов. Как известно, на подушках скапливаются пот, пылевые клещи, отмершие клетки кожи, остатки косметики и даже слюна. Поэтому, по словам экспертов, не стоит игнорировать стирку подушек, поскольку с годами могут возникнуть аллергии или сон стать менее освежающим. Об этом пишет Leravi.

Почему подушки пачкаются быстрее, чем вы думаете

Подушка является не просто тканью и наполнителем. Это магнит для влаги, который впитывает все, что выделяет ваше тело в течение ночи. Тепло, влажность и трение создают среду для размножения пылевых клещей и бактерий, особенно если ваша спальня плохо проветривается.

Эксперты считают, что грязные подушки могут способствовать раздражению кожи, высыпаниям, забитости носа и даже плохому качеству сна.

Видео дня

Как часто на самом деле стоит стирать подушки

По словам специалистов по уборке, большинство подушек следует стирать 2-4 раза в год.

"Это базовый показатель для подушек без дополнительной защиты. Если вы используете защитный чехол для подушки, который действует как первый защитный барьер, сама подушка может прослужить дольше между стирками. Однако эти чехлы нужно стирать каждую неделю. Они удерживают пот и жир, прежде чем они попадут на подушку, но только если их держать в чистоте. Одних простыней и наволочек недостаточно", - объяснили в материале.

Также некоторые эксперты советуют оставлять подушки под прямыми солнечными лучами примерно на 10 минут в неделю. Воздействие солнца помогает естественным образом уменьшить влажность и запахи, отсрочивая необходимость частой стирки.

Какие подушки можно стирать в стиральной машине

Не все подушки являются одинаковыми. Пуховые и синтетические подушки в основном можно стирать в стиральной машине и они являются достаточно выносливыми.

"Используйте деликатный цикл с теплой, а не горячей водой, и выбирайте нейтральный стиральный порошок. Откажитесь от кондиционера для белья, поскольку он покрывает волокна и уменьшает воздухопроницаемость. Чтобы предотвратить сбивание, добавьте два чистых теннисных шарика или шарики для сушки. Они помогают перераспределить наполнитель, чтобы подушка не превратилась в жесткий, комковатый кирпич", - посоветовали в публикации.

Чтобы убрать стойкие запахи, добавьте небольшое количество белого уксуса, рекомендуют эксперты.

Другие советы экспертов по стирке

Ранее эксперты объяснили, как следует стирать джинсы, чтобы они долго носились. По словам специалистов, если джинсы не грязные и не растянулись, их можно носить 3-4 раза перед стиркой, поэтому не нужно стирать их после каждого использования.

Также эксперты рассказали, как стирать полотенца, чтобы они стали пушистыми и мягкими. В частности сначала они советуют обращать внимание на температуру воды.

Вас также могут заинтересовать новости: