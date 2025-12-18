По крайней мере одно из судов двигалось по обходному маршруту, а его сигнал о местонахождении отличался от фактического расположения.

Танкеры, перевозящие российскую нефть через Черное море, выбирают обходной маршрут вдоль побережий Грузии и Турции, чтобы уменьшить риск удара украинских морских дронов, сообщает Bloomberg.

Собранные агентством данные показывают, что по меньшей мере два танкера, которые недавно загрузились в российском черноморском порту Новороссийск, направлялись к Босфору прибрежным маршрутом, вместо привычного пути через центральную часть моря.

Такой обход добавляет около 350 миль, или 70%, к маршруту от порта до турецких проливов. Существует вероятность того, что суда передают ложные координаты - эта практика становится все более распространенной для российских перевозок.

Спутниковые снимки, проанализированные Bloomberg, показали, что 17 декабря по крайней мере одно из судов двигалось по обходному маршруту. Сигнал о его местонахождении отличался от фактического расположения.

Само судно идентифицировали как Jumbo. Его страховщик и бенефициарный владелец неизвестны, а плавает оно под флагом Сьерра-Леоне. Как пишет Bloomberg, менеджер судна, указанный в морской базе данных Equasis, не ответил на запрос о комментарии.

Украина атакует российские танкеры - последние новости

Украина наносит удары по танкерам "теневого флота" России. Так, 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер Dashan. Приблизительную стоимость такого танкера специалисты оценивают в 30 млн. долларов.

В ноябре дроны Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера Kairo и Virat. На обнародованном тогда видео было видно, что после попаданий судна получили критические повреждения и фактически были выведены из эксплуатации.

