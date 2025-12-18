Электроэнергия, произведенная "балконными" панелями, вдвое дешевле тока из сети, а через 4-7 лет для владельцев панелей свет становится бесплатным.

В Германии "бум" на солнечные панели, которые можно установить, в частности, на балконе квартиры. Они окупаются в течение 4-7 лет и после этого электроэнергия для владельцев панели становится бесплатной.

Издание Deutsche Welle отмечает, что за последние три года в стране было установлено более 1 миллиона небольших солнечных панелей, подключаемых к розетке.

"Все чаще эти системы также включают аккумуляторные батареи, что означает, что избыток электроэнергии можно сохранить для дальнейшего использования", - отмечают журналисты.

Отмечается, что солнечные панели для домохозяйств становятся все более доступными. Цена на них за последние два года снизилась вдвое: небольшие модели можно приобрести по цене от 200 евро (233 доллара), а большие, включающие аккумулятор, стоят менее 1000 евро (1166 долларов).

Журналисты отмечают, что росту популярности солнечных панелей в Германии поспособствовало падение цен на них, а также стимулирование их установки.

"С 2023 года частные солнечные установки в стране освобождены от НДС, а с осени 2024 года арендаторам и владельцам квартир разрешено самостоятельно устанавливать солнечные модули на своих балконах", - отмечает DW.

От бума популярности солнечных панелей в Германии выиграют и их владельцы и другие потребители. Издание отмечает, что произведенная ими электроэнергия вдвое дешевле тока из сети. Владельцы панелей, по данным Берлинского университета прикладных наук, в течение 4-7 лет отбивают их стоимость, после чего электроэнергия, которую они производят для собственных нужд, становится бесплатной.

К тому же тратиться на новые панели их владельцам придется не часто. Солнечные модули могут работать более 30 лет, а аккумуляторы "имеют срок службы 10-15 лет.

Руководитель отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт прогнозирует, что к 2045 году солнечные панели для домохозяйств смогут покрывать до 2% спроса на электроэнергию в Германии.

Многие пользователи заменяют свои панели на новые, не дожидаясь завершения 30-летнего срока эксплуатации, но инфраструктура переработки за этими объемами не успевает, что может привести к серьезному экологическому кризису.

Интерес к солнечным панелям в мире снижается. В следующем году объем установок впервые сократится с момента появления отрасли на мировом рынке более 20 лет назад.

