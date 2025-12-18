Расходы России на обслуживание долга превышают расходы на здравоохранение и образование.

Россия годами будет платить за вторжение в Украину, даже если боевые действия завершатся завтра. Причина - стремительный рост долга, которым правительство закрывает все большую дыру в военном бюджете за счет рекордно дорогих займов, пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении о прекращении войны, финансовый счет для Москвы продолжает расти. На одном из последних аукционов года правительство разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на 108,9 млрд рублей (1,36 млрд долл). Общий объем размещений в 2025 году уже достиг 7,9 трлн рублей - значительно больше предыдущего рекорда 2020 года, установленного во время пандемии Covid-19.

Тогда ключевая ставка центробанка России составляла 4,25%. В прошлом году она достигла исторического максимума - 21%. Даже после снижения в июне до 16,5% заимствования остаются чрезвычайно дорогими для бизнеса, домохозяйств и государства.

Видео дня

Москва была вынуждена наращивать продажу облигаций после того, как более половины резервов "на черный день" уже потрачено, а бюджетный дефицит вырос на фоне увеличения военных расходов на 30-60% и падения доходов от сырья, в частности нефти и газа.

Военные расходы в этом году выросли до 7,3% ВВП, из которых 2,2 п.п. не связаны непосредственно с войной в Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По оценке Минэкономики, общие расходы на оборону составляют около 15,8 трлн рублей, из них примерно 11 трлн - непосредственно на вторжение.

Хотя в ближайшие три года оборонные расходы должны оставаться почти стабильными, расходы на обслуживание долга будут расти и превысят совокупное увеличение военного бюджета с 2022 года, подсчитали в Bloomberg. Уже сейчас они занимают вдвое большую долю бюджета, чем до войны, и превышают расходы на здравоохранение и образование. Со следующего года обслуживание долга станет четвертой по величине статьей бюджета - после национальной безопасности.

Если расходы на долг вырастут раньше, чем будет запланирован бюджет, правительству придется сокращать расходы в других сферах, чтобы избежать увеличения дефицита. Социальные расходы придется защищать, но финансирование национальных проектов и программ экономической поддержки может оказаться под угрозой.

Как пишет издание, перечень рисков, с которыми столкнется бюджет в ближайшие годы, длинный. Он включает более слабые, чем ожидалось, доходы из-за снижения цен на нефть, замедление экономики, а также увеличение расходов, связанных с военными операциями.

В бюджете на 2026 год заложен курс в 92 рубля за доллар и цена нефти Urals 59 долларов - уровни, которые выглядят слишком оптимистичными, отмечает экономист банка "Синара" Сергей Коныгин. По его оценке, дефицит может вырасти до 5,2 трлн рублей против прогноза Минфина в 3,6 трлн.

Хотя долг России до сих пор остается одним из самых низких в мире (менее 20% ВВП в ближайшие годы), правительство уже прогнозирует превышение этого уровня с 2027 года и рост почти до 70% ВВП к 2042-му. В то же время резервный фонд может сократиться с 6% до 1% ВВП.

"Даже если война завершится, высокие процентные платежи уже "зашиты" в будущих бюджетах и, в отличие от военных расходов, быстро сократить их будет невозможно", - отмечается в статье.

Проблемы экономики России - последние новости

Высокие процентные ставки Центробанка РФ и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций в Российской Федерации. Так, в III квартале инвестиции уменьшились на 3,1% г/г. Последний раз такое фиксировали в третьем квартале 2020 года.

Российские производители продуктов питания впервые с 2009 года сократили выпуск товаров из-за экономии россиян на еде. Как пишет The Moscow Times, в январе-сентябре текущего года производство продуктов упало на 0,6% год к году, а напитков - на 4,1%.

Вас также могут заинтересовать новости: