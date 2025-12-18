Ажиотаж на валютном рынке в этом году существенно меньше.

Накануне праздников валютный рынок испытывает традиционные сезонные колебания. Важным будет равновесие между покупателями и продавцами валюты.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ежегодные гривневые выплаты (бонусы, премии) традиционно увеличивают спрос на валюту на наличном рынке, но часть граждан может продавать валюту для праздничных приготовлений.

"В принципе такая тенденция каждый год за одним исключением: не всегда количество продавцов равно количеству покупателей. В общем, ожидается, что спрос будет превышать предложение примерно на 10-15%, а это вполне контролируемый уровень. Для сравнения, в прошлом году в это время превышение доходило до 30-40%, создавая дополнительное давление на курсы", - сказал эксперт.

Лесовой отметил, что ситуация в этом году отличается по нескольким причинам: во-первых, ажиотаж на валютном рынке существенно меньше: инфляция стабильна, и Нацбанк пока не видит необходимости менять свои прогнозы. По итогам года ожидается, что инфляция не превысит 10%. Во-вторых, общая курсовая ситуация с ноября до конца декабря остается стабильной с незначительным контролируемым ростом основных валют.

"Таким образом, несмотря на все внешние факторы, "раздражающие" рынок, сохранится относительное равновесие. Курсовые колебания будут незначительными, а разница между покупкой и продажей на межбанке минимальной. НБУ и в дальнейшем сможет сдерживать рост спроса, перекрывая его избыток валютными интервенциями. Поэтому регулятор обезопасит рынок от нежелательных стремительных курсовых изменений", - отметил банкир.

Основные показатели валютного рынка с 22 по 28 декабря, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,2-42,7 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 декабря вырос на 17 копеек и составлял 42,60 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составлял 50,10 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 42 гривни, а евро - по курсу 49,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Национальный банк Украины установил на 19 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на предыдущем уровне.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,59 гривны зи один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

