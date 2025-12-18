Там отметили, что решение может привести к непредсказуемым последствиям.

Министерство иностранных дел России в четверг опубликовало новое предупреждение администрации президента США Дональда Трампа на фоне эскалации напряженности между Штатами и Венесуэлой. Об этом сообщает Newsweek.

"Мы отмечаем постоянные и преднамеренные попытки эскалации напряженности с нашим союзником Венесуэлой. Односторонние решения, создающие угрозу международному судоходству, вызывают особую тревогу", - говорится в заявлении министерства.

МИД государства-агрессора также выразил надежду, что администрация Трампа, "известная своим рациональным и практическим политическим курсом, не сделает роковой ошибки и воздержится от эскалации ситуации, которая может привести к непредсказуемым последствиям".

Отношения между США и Венесуэлой: последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что США хотят вернуть права на нефть в Венесуэле.

В то же время, по информации издания POLITICO, администрация Трампа в частном порядке спросила американские нефтяные компании, вернутся ли они в Венесуэлу после того, как Мадуро отойдет от власти. Но пока ни одна из них не выразила заинтересованности в работе там.

Кроме того, Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы.

Он отметил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

