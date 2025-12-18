'Невосполнимая потеря': выполняя боевое задание погиб экипаж вертолета Ми-24

В бригаде объявили сбор для поддержки четырех семей.

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24.

Об этом сообщает в Facebook 12 отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

"Сегодня над нашей авиационной семьей нависла черная туча. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома", - сказано в сообщении.

В то же время на фото под сообщением указана дата 17 декабря 2025 года.

Потери среди пилотов

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2025 года на востоке во время выполнения боевого задания на борту самолета Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов.

Воздушные силы ВСУ информировали, что погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Отмечалось, что он погиб в бою, но обстоятельства выясняются.

Также в Воздушных силах сообщали, что 23 августа погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Трагедия произошла, когда самолет заходил на посадку после выполнения боевого задания.

16 мая разбился истребитель F-16, который выполнял задание по отражению воздушной атаки врага. Пилоту удалось отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.

